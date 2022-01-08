وقفت على شكل حقنة.. أغنام وماعز تشارك في حملة للتشجيع على التطعيم ضد كورونا

لإجبار هذا العدد الضخم من الأغنام على الاصطفاف بشكل حقنة، وضع منظم الحملة الطعام على محيط الشكل الهندسي الذي رسمه على الأرض.

نظّم مزارعون ألمان حملة مبتكرة من أجل التوعية بضرورة أخذ اللقاحات المضاد لفيروس كورونا، باستخدام 700 من الأغنام والماعز.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو وثقتها "هانسبيتر" (Hanspeter) ترتيب الأغنام والماعز على شكل حقنة لقاح طولها 330 قدمًا تقريبًا، في حقل في شنفردينغن جنوبي هامبورغ.

ولجأ المنظم هانزبيتر إيتزولد إلى حيلة لطيفة من أجل إجبار هذا العدد الضخم على الاصطفاف في شكل حقنة، حيث وضع لها قطع الخبز والطعام على محيط الشكل الهندسي الذي رسمه على الأرض.

وقال في تصريحات صحفية إن الإجراء كان يستهدف الأشخاص الذين لا يزالون يترددون في أخذ اللقاح، مضيفا أن الأغنام حيوانات محبوبة وربما يمكنها إيصال الرسالة بشكل أفضل، وفق تعبيره.

ووضعت الحكومة الألمانية حملة التطعيم العاجلة على رأس أولوياتها، في محاولة للتصدي للموجة الأخيرة من جائحة كورونا.

وتشير التقارير إلى أن نسبة السكان الذين حصلوا على جرعتين على الأقل تبلغ 71.2%، في حين بلغت نسبة الذين حصلوا على جرعة معززة 38.9% من السكان.