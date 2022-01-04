أعلن مركز "ناتيفيداد" (Natividad) الطبي في مقاطعة مونتيري بولاية كاليفورنيا عن ميلاد توأم أميركي خلال عامي 2021 و2022، حيث فصلت بينهما 15 دقيقة فقط.

وقال المركز -في منشور له عبر فيسبوك- "دخلت أيلين يولاندا تروجيلو العالم بالضبط في منتصف ليل السبت، الأول من يناير/كانون الثاني، مما جعلها أول طفلة تولد في مركز ناتيفيداد الطبي وبمقاطعة مونتيري في عام 2022".

وأضافت "أخوها التوأم، ألفريدو أنطونيو تروجيلو، تمت ولادته أولا في الساعة 11:45 مساء 31 ديسمبر/كانون الأول 2021".

وأوضحت أن أيلين تزن أكثر من 5 أرطال، فيما يزن أخوها ألفريدو أكثر من 6 أرطال، مشيرة إلى أن ميلاد توأم بهذه الطريقة تعد فرصته 1 لكل 2 مليون حالة.

وقالت الأم فاطمة مادريغال -في تصريحات للمستشفى- "إنه لأمر مذهل بالنسبة لي أن يكونا توأمين ولديهما أعياد ميلاد مختلفة، لقد تفاجأت وسعدت بوصولهما في منتصف الليل".

الأم فاطمة مادريغال تحمل طفلها وشقيقته في السرير (مواقع التواصل)

وقالت الطبيبة آنا أبريل أرياس "كانت هذه بالتأكيد واحدة من أكثر عمليات الولادة التي لا تنس في حياتي المهنية".

وأضافت "كان من دواعي سروري المطلق مساعدة هؤلاء الصغار للوصول إلى هنا بأمان في عامي 2021 و2022. يا لها من طريقة رائعة لبدء العام الجديد".