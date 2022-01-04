مناسبات غريبة ومميزة عام 2022.. يوم لسباق الصراصير وآخر للعزف على مزمار القربة

خصصت الأمم المتحدة أكثر من 100 يوم عالمي منذ تأسيسها، حيث تتنوع تلك الأيام المميزة ومناسباتها بين "يوم المحيط" الذي يحل في 8 يونيو/حزيران، "اليوم الدولي للسلام" في 21 سبتمبر/أيلول، "يوم حقوق الإنسان" في 10 ديسمبر/كانون الأول، وغيرها الكثير من الأيام المثيرة.

وتقول المنظمة الأممية للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إن الأيام العالمية الخاصة بالأمم المتحدة "تمثل جوانب مهمة في حياة الإنسان وتاريخه" وتتيح لنا فرصة لتنظيم أنشطة متعلقة بفكرة كل يوم عالمي. وفيما يلي بعض الأيام التي سوف تساعد في جعل الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار أكثر تميزا.

سيلفي المتاحف يساعدها على الانتشار عبر الإنترنت (الألمانية)

سيلفي المتاحف

تم تخصيص هذا اليوم بفضل المبتكرة الرقمية، مار ديكسون، المتخصصة في الشؤون الثقافية، والتي أطلقت "اليوم العالمي لسيلفي المتاحف" عام 2014.

ويتم منذ ذلك الحين، الاحتفال باليوم في ثالث أربعاء يحل في يناير/كانون الثاني من كل عام. ويمكن لأي شخص أن يشارك في فعالياته، بداية من زوار المتاحف إلى أمنائها.

وتتمثل فكرة ديكسون في مساعدة المتاحف على الحصول على مزيد من الانتشار على الإنترنت، من خلال حث الأشخاص على نشر صور شخصية (سيلفي) لأنفسهم من داخل المتحف، باستخدام وسم (هاشتاغ #museumselfie) وكتابة حقوق الصور.

ويشار إلى أن اليوم الذي بدأ كحملة على موقع "تويتر" توسع حاليا على موقع "إنستغرام" أيضا، من خلال نشر أكثر من 95 ألف صورة سيلفي من المتاحف، من جميع أنحاء العالم.

الأستراليون يتعاملون مع الصراصير التي تنتشر في كل مكان بدون قلق (الألمانية)

سباقات الصراصير

يتم الاحتفال بهذا اليوم الوطني بأستراليا في يناير/كانون الثاني من كل عام، من خلال برنامج يشمل إقامة حفلات شواء مجتمعية ومسيرات و"يوم أستراليا لسباقات القوارب" الأسطوري في ميناء سيدني. وفي الوقت نفسه، تقيم مدينة بيرث أكبر عروض للألعاب النارية في البلاد.

ومع ذلك، تكون الأمور أكثر غرابة في فندق "ستوري بريدج" ببريسبان، حيث من المقرر إقامة الدورة رقم 39 لـ "الكأس الذهبية لسباق الصراصير" هذا العام.

وفي حين يتعامل الأستراليون مع الصراصير التي تنتشر في كل مكان، ومع الحياة في العموم بدون قلق، فإن تاريخ "يوم أستراليا" يعد مثيرا للجدل. ويشهد اليوم ذكرى وصول "الأسطول الأول" ورفع العلم البريطاني على يد آرثر فيليب في 26 يناير/كانون الثاني 1788، مما أدى إلى قمع السكان الأصليين، وإبادتهم ومصادرة ممتلكاتهم.

وتشير مجموعات السكان الأصليين في البلاد إلى يوم 26 من يناير/كانون الثاني، بوصفه "يوم البقاء".

"جائزة رونبرغ" لتكريم الأدب الفنلندي في 5 فبراير/شباط كل عام (غيتي)

يوم رونبرغ

يتم رفع العلم من أجل الشاعر الوطني الفنلندي السويدي، يوهان لودفيغ رونبرغ، الذي ولد في 5 فبراير/شباط 1804. ويتم منح "جائزة رونبرغ" تكريما للأدب الفنلندي الرائع، في 5 شباط/فبراير من كل عام.

كعكة رونبرغ تقدم تقليديا في فنلندا في 5 فبراير/شباط (الألمانية)

التخطيط لعطلة فردية

وفي ظل احتمالات الانتهاء من فرض إجراءات الإغلاق بغرض مكافحة تفشي فيروس كورونا قريبا، ليس هناك أجمل من القدرة على التخطيط للقيام برحلات سفر من جديد. ويتضمن ذلك القيام برحلات فردية، وهي التي يتم الاحتفال بها سنويا في الأول مارس/آذار.

"مزمار القربة" آلة هوائية تعزف عن طريق النفخ بداخل كيس جلدي واسع يخزن الهواء وينقله لأنبوب خشبي (غيتي)

اليوم العالمي لمزمار القربة

وهو يوم رائع يحتفي بآلة موسيقية عظيمة: فقد أعلنت "جمعية مزمار القربة البريطانية" عام 2012 جعل 10مارس/آذار من كل عام "اليوم العالمي لمزمار القربة". ويشار إلى أن "مزمار القربة" آلة هوائية تعزف عن طريق النفخ بداخل كيس جلدي واسع يخزن الهواء وينقله إلى أنبوب خشبي به 9 ثقوب.

وما قد لا يدركه البعض أن آلة "مزمار القربة" ليست منتشرة عبر المرتفعات الأسكتلندية فحسب، كما أن الأسكتلنديين ليسوا من اخترعوها، حيث إن الآلة الموسيقية غريبة الأطوار لم تصل أسكتلندا إلا في القرن 14. ويتم حاليا العزف على "مزمار القربة" في جميع أنحاء العالم.