السيارة ظلت تابعة للدولة العراقية في عهد كل من الملك غازي والملك فيصل الثاني، لكنها أصبحت من ملكية "مؤسسة إنديانا بوليس سبيدواي موتورز" عام 1967، وجرى إكمال تجديدها خلال السبعينيات.

أعلن موقع أميركي متخصص بالسيارات أن سيارة تعود لملك العراق فيصل الأول، ستعرض للبيع في مزاد علني يقيمه متحف بمدينة إنديانا بوليس في ولاية إنديانا الأميركية.

وقال موقع "كار سكوبس" (carscoops) الأميركي المتخصص بالسيارات إن المتحف سيواصل عرض سيارات يستحوذ عليها للبيع في مزادات علنية، وسيطرح سيارتي "مرسيدس بينز" متوقعا أن تحقق سعرا كبيرا.

ومن بين السيارتين المعروضتين سيارة "مرسيدس-بنز 770 كيه" (Mercedes-Benz 770K) طراز عام 1930 التي لم يصنع منها سوى 117 سيارة بين عامي 1930 و1938، وهيكلها يحمل لوحة "بغداد- 891/ أ"، ورقم الهيكل "83807"، كان قد طلبها الملك فيصل الأول، وجرى تجهيزها بـ4 أبواب وسقف ثلاثي قابل للرفع، من جانب شركة "فول وروهربيك" الألمانية في برلين.

وأشار الموقع إلى أن السيارة ظلت تابعة للدولة العراقية في عهد كل من الملك غازي والملك فيصل الثاني، لكنها أصبحت من ملكية "مؤسسة إنديانا بوليس سبيدواي موتورز" عام 1967، وجرى إكمال تجديدها خلال السبعينيات. وشاركت السيارة العراقية الأصل منذ ذلك الوقت في العديد من عروض السيارات القديمة.

والسيارة سوداء اللون، وتم تجديد فرشها باللون الأحمر، وسعة محركها 7.7 ليترات، ولها ناقل حركة يدوي ذو 3 سرعات.