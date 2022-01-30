الغردقة من أبرز المدن السياحية المصرية، وهي مقصد الباحثين عن الدفء في الشتاء، ويعيش فيها 60 ألف أجنبي.

القاهرة- جاءت مدينة الغردقة المصرية في المركز العاشر في قائمة أهم 10 مقاصد سياحية ينصح بزيارتها في 2022، وفقا لترتيب موقع "تريب أدفيزور" (Trip advisor) للمدن الأعلى تصنيفا، والتي نشرها موقع سي إن إن (CNN).

كما جاءت القاهرة في المركز الثاني في قائمة أهم المدن التي تحقق أكبر زيادة سنوية في مجموعة من التقييمات الإيجابية التي يضعها المسافرون على نفس الموقع، وتشمل هذه التقييمات أماكن الإقامة والمطاعم والأنشطة الترفيهية التي يقوم بها السائح.

الغردقة تشتهر بممارسة رياضة الغطس وسياحة اليخوت (الجزيرة)

تنوع الأنشطة

وفي تصريحات تلفزيونية، قال محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي إن الترتيب الذي احتلته الغردقة يمثل نجاحا كبيرا للحكومة المصرية، وبالرغم من جائحة كورونا، كانت هناك مساهمة كبيرة من الدولة لرفع كفاءة المدينة، كما لم يتوقف المستثمرون خلال فترة الجائحة عن رفع كفاءة منشآتهم السياحية.

وأكد حنفي على التنوع الكبير في الأنشطة السياحية في المدينة، من ممارسة رياضة الغطس وسياحة اليخوت، مما ساهم بشكل فعال في دخول الغردقة في قائمة العشر الأوائل.

وأشار إلى الاهتمام برصف الطرق، ولا سيما الاهتمام بطريق المطار، وإعادة تشجيره بالكامل، وهو أول ما يطالعه السائح، وتطوير الممشى السياحي في وسط الغردقة بطول 16 كيلومترا.

إجراءات وقائية

كما كشف المحافظ أن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ساهمت في تنشيط السياحة في المدينة، مثل تلقي جميع العاملين في مطار الغردقة ومرسى علم وجميع العاملين في المنشآت السياحية والفندقية لقاحات ضد فيروس كورونا.

وأشار حنفي إلى الإقبال الكبير من السياح على الغردقة ومحافظة البحر الأحمر، حيث استقبلت المدينة السفير الألماني، وتصل 9 رحلات أسبوعية قادمة من روسيا إلى مطار المدينة، وقد استقبلت كذلك وفدا دبلوماسيا من قناصل أوروبا لترويج السياحة في البحر الأحمر والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

الغردقة تعتبر بتخطيطها السياحي أول تجربة من نوعها في مصر (الجزيرة)

عاصمة البحر الأحمر

الغردقة هي العاصمة الإدارية لمحافظة البحر الأحمر، وتقع على بعد 450 كيلومترا من القاهرة، ويصل عدد سكانها لنحو 199 ألف نسمة.

ويصفها الموقع الرسمي للمحافظة بأنها "أقدم مدينة سياحية على أرض مصر، وقد أخذت اسمها من عصور ما قبل التاريخ، حيث أطلق عليها اسم أرض حورجت، وهو الاسم الذي يطلق عليها في اللغات الأجنبية "حورجادا".

ويشير الموقع إلى أن الغردقة أول مدينة تشهد مسيرة التنمية السياحية الشاملة، حيث تعتبر بتخطيطها السياحي أول تجربة من نوعها في مصر، نظرا لما تتميز به من الثروات والمقومات السياحية التي لم تتجمع في منطقة أخرى.

ووفقا لموقع هيئة تنشيط السياحة المصرية، تغطي مدينة الغردقة 40 كيلومترا من الشريط الساحلي للبحر الأحمر، وتمتاز بشمسها الساطعة طوال العام، وكذلك شعابها المرجانية، وتزخر بالمنتجعات السياحية الفاخرة بين أحيائها الأهم سقالة والضهار والممشى.

وتضم منطقة سقالة عددا كبيرا من المنتجعات المطلة على البحر، وفي الضهار الجزء القديم من المدينة والبازارات الغنية، أما الممشى فيضم الجزء الحديث من المدينة.

ويقول موقع هيئة تنشيط السياحة إن الغردقة تتمتع بدرجة حرارة معتدلة طوال العام، حيث يفرض مناخها الصحراوي الجاف اختلافات كبيرة في درجات الحرارة بين النهار والليل، ليصبح ساخنا نهارا وباردا ليلا.

من منتجع بمدنية الغردقة (الجزيرة)

جزيرة جفتون

وتعدّ الرحلة البحرية إلى جزيرة جفتون من أشهر الأنشطة البحرية في الغردقة، حيث تبعد الجزيرة نحو 11 كيلومترا عن شاطئ الغردقة، وتنطلق إليها المراكب البحرية لقضاء النهار بين السباحة والغطس وتناول الغداء على المركب.

وتضم جزيرة جفتون أكثر من 14 موقعا للغوص، وتعتبر من أجمل مواقع الغوص في المدينة لمشاهدة الشعاب المرجانية عن قرب، كما تعتبر موطنا لطيور النورس، وتتميز بمياهها الصافية النقية والشواطئ ذات الرمال الناعمة.

وتنال رحلة جزيرة جفتون إعجاب السياح، حيث تقبل عليها العائلات المصرية والأجنبية، وتعتبر مناسبة للكبار والصغار على السواء.

كما تلقى رحلات السفاري إلى الصحراء شعبية كبيرة بين السياح، حيث يمكن زيارة قرى البدو وقضاء بعض الوقت معهم وتناول الغداء والشاي البدوي. وتنتشر في المدينة أماكن الترفيه، ولا سيما في منطقة المارينا والممشى السياحي.

ووفقا لتصريحات سابقة لمحافظ البحر الأحمر، فإن الجالية الأجنبية في الغردقة تصل إلى نحو 60 ألف أجنبي يقيمون بصفة مستمرة في المدينة.

مدن قريبة

ومن مدينة الغردقة، يمكن للسائح الانطلاق إلى قرية الجونة الواقعة على بعد 22 كيلومترا شمالي مطار الغردقة، وتضم الكثير من الفنادق والمنتجعات السياحية والمطاعم الفاخرة، وفيها نادي يخوت لاستقبال رواد المنتجع السياحي المسافرين عبر البحر.

كما يمكن زيارة منتجع سوما باي الواقع على بعد 60 كيلومترا شمالي المدينة، كما تقع منطقة سهل حشيش على بعد 25 كيلومترا جنوبي الغردقة، بينما تقع مدينة مرسى علم على بعد 270 كيلومترا جنوبي الغردقة، وتشتهر بالغطس، وتضم مجموعة فريدة من الجزر من بينها جزيرة الزبرجد وجزيرة خوار، كما يوجد فيها مجموعة فريدة من الجبال والوديان.

وتنظم الشركات السياحية رحلات للسياح من الغردقة إلى المدن المصرية، كالقاهرة والأقصر، خلال برامجها السياحية.

منتجع سياحي في الجونة وهي من المناطق القريبة من الغردقة (الجزيرة)

استئناف السياحة الروسية

وفي أغسطس/آب الماضي، استقبل مطار الغردقة أول رحلة طيران لشركة مصر للطيران قادمة من موسكو بعد استئناف حركة الطيران من روسيا للمدن السياحية المصرية، إثر إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفع حظر الطيران للمدن السياحية المصرية، بعد سنوات من الغياب منذ حادث الطائرة الروسية في سيناء في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عادت رحلات الطيران القليلة التكلفة (شارتر) من روسيا إلى المنتجعات السياحية على البحر الأحمر في شرم الشيخ والغردقة.