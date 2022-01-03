يبدع الحرفي التركي عثمان بيرجان (46 عاما) في محاكاة الأواني الفخارية الأثرية، وإضافة لمساته الخاصة على تصاميمها، وهو يقيم في قضاء أفانوس بولاية نوشهير وسط تركيا.

الحرفي التركي عثمان بيرجان يحاكي الأواني الفخارية الأثرية (الأناضول)

وتشتهر المنطقة بتراثها العريق في صنع الأواني الفخارية الممتد لنحو 5 آلاف عام، منذ أيام الحضارة الحثية. وتعد هذه الحرفة من أهم مصادر الدخل للعديد من أبناء المنطقة في يومنا.

الحرفي التركي يضيف لمساته الخاصة على تصاميم الفخار (الأناضول)

وأوضح بيرجان -في حديثه للأناضول- أنه يستفيد في أعماله من تصاميم اللقى الأثرية المكتشفة في المنطقة، ويضيف عليها لمساته الخاصة.

بيرجان يقيم في قضاء أفانوس بولاية نوشهير التي تشتهر بتراثها العريق (الأناضول)

وتنال أعمال بيرجان استحسان عشاق هذا النوع من الأواني، ولا سيما السياح والمختصين في مجال الديكورات.

وقد لفت إلى أنه يعرض مشغولاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تلقى إعجاب المتابعين، مشيرا إلى أنه تلقى دعوة من رجل أعمال روسي زار المنطقة لإقامة معرض لمشغولاته في روسيا.

بيرجان يجمع بين الماضي والحاضر في تصاميمه الخاصة (الأناضول)

وأكد الحركي التركي أنه يعمل على تطوير نفسه باستمرار، ويتعلم تقنيات جديدة عبر الإنترنت، حيث يجمع بين الماضي والحاضر في تصاميمه الخاصة.

بعض من تصاميم بيرجان (الأناضول)

وهو يرغب في الخروج عن المألوف في أعماله بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، بحسب قوله.