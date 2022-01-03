بلمسات إبداعية.. تركي يصنع أواني فخارية "قادمة من التاريخ"
يبدع الحرفي التركي عثمان بيرجان (46 عاما) في محاكاة الأواني الفخارية الأثرية، وإضافة لمساته الخاصة على تصاميمها، وهو يقيم في قضاء أفانوس بولاية نوشهير وسط تركيا.
وتشتهر المنطقة بتراثها العريق في صنع الأواني الفخارية الممتد لنحو 5 آلاف عام، منذ أيام الحضارة الحثية. وتعد هذه الحرفة من أهم مصادر الدخل للعديد من أبناء المنطقة في يومنا.
وأوضح بيرجان -في حديثه للأناضول- أنه يستفيد في أعماله من تصاميم اللقى الأثرية المكتشفة في المنطقة، ويضيف عليها لمساته الخاصة.
وتنال أعمال بيرجان استحسان عشاق هذا النوع من الأواني، ولا سيما السياح والمختصين في مجال الديكورات.
وقد لفت إلى أنه يعرض مشغولاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تلقى إعجاب المتابعين، مشيرا إلى أنه تلقى دعوة من رجل أعمال روسي زار المنطقة لإقامة معرض لمشغولاته في روسيا.
وأكد الحركي التركي أنه يعمل على تطوير نفسه باستمرار، ويتعلم تقنيات جديدة عبر الإنترنت، حيث يجمع بين الماضي والحاضر في تصاميمه الخاصة.
وهو يرغب في الخروج عن المألوف في أعماله بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، بحسب قوله.