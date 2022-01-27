لجهوده في علاج المشردين.. طبيب مصري يفوز بجائزة أفضل شاب بأستراليا لعام 2022

حصد الطبيب المصري دانيال نور جائزة أفضل شاب في أستراليا لعام 2022، وذلك بعد تأسيس خدمة طبية متنقلة لعلاج المشردين.

وقاد نور فريقا يضم 145 متطوعًا ضمن مبادرة "street side Medics " (مسعفون على جانب الطريق)، انتشروا في أنحاء مدينة "نيو ساوث ويلز" وقدموا مساعداتهم لأكثر من 300 مشرد.

Congratulations to your 2022 Young Australian of the Year, Dr Daniel Nour!@streetsidemed pic.twitter.com/SaFjP9RKZC — AusoftheYearAwards (@ausoftheyear) January 25, 2022

وقال نور الذي يعمل طبيبًا في مستشفى "رويال نورث شور"، في تغريدة له، "في البداية، تهانينا الكبرى لجميع الفائزين الآخرين من الولايات والأقاليم. لكل فرد قصة مذهلة ومهمة رائعة ومستقبل مشرق".

وأضاف "شكرًا جزيلًا لمئات المرضى الذين يثقون بمبادرتنا لرعايتهم، ولمجلس الإدارة على دعمه، ولمئات المتطوعين المتفانين وغير الأنانيين لالتزامهم، ولجميع داعمينا الذين يجعلون ما نقوم به ممكنًا".

WOW – this genuinely was unexpected. First of all – a huge congratulations to all the other state and territory recipients. Each and everyone has an amazing story, an outstanding mission and a bright future. pic.twitter.com/36kZZcS1Xl — Daniel Nour (@DanielNour1) January 25, 2022

وأوضح نور "هذه مجرد بداية، خدمتنا مطلوبة في جميع أنحاء أستراليا. الـ116 ألف أسترالي (المتزايدون) يستحقون هذا. الوصول إلى الرعاية الصحية أمر بالغ الأهمية وعلينا أن نفعل ما هو أفضل".

الدكتور دانيال نور: شكرا لمئات المتطوعين المتفانين ولجميع داعمينا الذين يجعلون ما نقوم به ممكنًا (مواقع التواصل)

وعلّق السفير الأسترالي في القاهرة، جلين مايلز، في تغريدة له قائلًا "مبارك، دانيال نور، فوزك بجائزة أفضل شاب في أستراليا 2022، لعملك في تأسيس عيادة طبية متنقلة للمشردين لضمان وصول الخدمات الطبية إلى الفئات الأكثر ضعفًا".

Mabrouk @DanielNour1 🇦🇺🇪🇬on being named Young #AustralianOfTheYear2022 for your work in establishing @StreetSideMed, a mobile medical clinic for the homeless and for ensuring even the most vulnerable have access to medical services. https://t.co/w68ofqhsgb — Glenn Miles 🇦🇺🇪🇬 🇸🇩 🇪🇷 (@AusAmbEgy) January 26, 2022

وفي بيان لها عبر صفحة وزارة الهجرة المصرية على فيسبوك، وجهت الوزيرة نبيلة مكرم إلى الطبيب المصري تحية تقدير على فوزه بتلك الجائزة المرموقة، وعبّرت عن فخرها بما قدمه دانيال نور من خدمات إنسانية للمرضى والمهمشين في العديد من المناطق خلال جائحة كورونا، وحرصه على الدعم النفسي والطبي لهؤلاء المرضى.