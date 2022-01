عقدت الأميرة فضيلة، ابنة سلطان بروناي حسن البلقية، قرانها على الشاب العراقي عبد الله نبيل محمود الهاشمي بطقوس باذخة استمرت أسبوعا وتوجت مساء الاثنين بحفل فخم في القصر الملكي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل"، بدأ الزفاف يوم 16 يناير/كانون الثاني الجاري باحتفال أعطى فيه سلطان بروناي مباركته رسميًا للزوجين. وارتدى العروس والعريس خلال الحفل أزياء مطرزة متطابقة مزينة بألماس، وعلا تاج لامع رأس العروس.

ووصفت صحيفة محلية في بروناي الشاب العراقي بأنه "أجنبي وسيم" وشخصية غامضة. لكن مصادر إعلامية في محافظة نينوى شمالي العراق كشفت هوية الشاب، وقالت إنه ابن الأكاديمي السابق في كلية الهندسة بجامعة الموصل الدكتور نبيل محمود الهاشمي، الذي هاجر إلى كندا مطلع تسعينيات القرن الماضي وحصل على الجنسية الكندية، ثم استقر للعمل في بروناي حيث رزق بابنه عبد الله الذي ترعرع هناك، وحصل على شهادة الهندسة من إحدى جامعاتها.

Princess Fadzillah Lubabul, 36, the daughter of billionaire Sultan Hassanal Bolkiah, 75, one of the world’s richest men, and his second wife Mariam Abdul Aziz, a former flight attendant, married Awang Abdullah Nabil Mahmoud Al-Hashimi in suitably spectacular fashion. pic.twitter.com/JnuQO1TwzG

— ♥LOVE The king ♥ #เรารักพระเจ้าอยู่หัว (@isusthon) January 25, 2022