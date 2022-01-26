عقدت الأميرة فضيلة، ابنة سلطان بروناي حسن البلقية، قرانها على الشاب العراقي عبد الله نبيل محمود الهاشمي بطقوس باذخة استمرت أسبوعا وتوجت مساء الاثنين بحفل فخم في القصر الملكي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل"، بدأ الزفاف يوم 16 يناير/كانون الثاني الجاري باحتفال أعطى فيه سلطان بروناي مباركته رسميًا للزوجين. وارتدى العروس والعريس خلال الحفل أزياء مطرزة متطابقة مزينة بألماس، وعلا تاج لامع رأس العروس.

ووصفت صحيفة محلية في بروناي الشاب العراقي بأنه "أجنبي وسيم" وشخصية غامضة. لكن مصادر إعلامية في محافظة نينوى شمالي العراق كشفت هوية الشاب، وقالت إنه ابن الأكاديمي السابق في كلية الهندسة بجامعة الموصل الدكتور نبيل محمود الهاشمي، الذي هاجر إلى كندا مطلع تسعينيات القرن الماضي وحصل على الجنسية الكندية، ثم استقر للعمل في بروناي حيث رزق بابنه عبد الله الذي ترعرع هناك، وحصل على شهادة الهندسة من إحدى جامعاتها.

Princess Fadzillah Lubabul, 36, the daughter of billionaire Sultan Hassanal Bolkiah, 75, one of the world’s richest men, and his second wife Mariam Abdul Aziz, a former flight attendant, married Awang Abdullah Nabil Mahmoud Al-Hashimi in suitably spectacular fashion. pic.twitter.com/JnuQO1TwzG — ♥LOVE The king ♥ #เรารักพระเจ้าอยู่หัว (@isusthon) January 25, 2022

وكانت خطوبة الأميرة فضيلة والهاشمي أُعلنت في بيان صادر عن القصر الملكي يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

والأميرة فضيلة، البالغة من العمر 36 عامًا، هي التاسعة من بين أبناء السلطان الـ12، وقائدة فريق بروناي الوطني لكرة السلة، ومنظمة حملات رعاية صحية، وتشارك في مباريات البولو الخيرية، لكنها لا تزال بعيدة عن دائرة الضوء إلى حد كبير.

🇧🇳#Brunei’s Sultan Hassanal Bolkiah and Queen Saleha presided over the #RoyalWedding of Princess Fadzilah Lubabul and Abdullah Nabil Mahmoud Al-Hashimi at the Palace Istana Nurul Iman Full album: https://t.co/G9xgi6QHSb #PrincessFadzila #Bolkiah #BruneiDarussalam pic.twitter.com/cr9PaBryzy — Royal World Thailand 🇹🇭 (@rwthofficial) January 20, 2022

ودرست الأميرة فضيلة في جامعة كينجستون، وتخرجت عام 2008 بدرجة البكالوريوس في الدراسات الدولية. وفي عام 2015، حصلت الأميرة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية إدارة الأعمال الدولية في هولت.

الهاشمي مع الأميرة فضيلة أثناء حفل الزفاف (مواقع التواصل)

واعتلى سلطان بروناي حسن البلقية (75 عاما) العرش عام 1967، ويعد أحد أغنى رجال العالم وتقدر ثروته بـ20 مليار دولار.

وعادة تقيم بروناي حفلات زفاف ملكية فخمة وباهظة، كما حدث في حفلات الأمير عبد الملك والأميرات حفيظة ومجيدة. وكان زفاف الأمير مالك أحد "أفخم حفلات الزفاف في العالم".