شاهد- ترك مدرسته لتدبير لقمة العيش.. هكذا يبحث طفل عراقي عن مستقبله وسط النفايات

علاء (13 عاما) يقول إنه يبحث عن مصدر رزقه وسط أكوام النفايات منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أن والده سقط من إحدى البنايات أثناء العمل، وهو الآن مقعد.

علاء أحمد طفل عراقي ترك دراسته من أجل تدبير لقمة العيش لأسرته التي تسكن العراء وسط الصحراء، وهو يجمع القناني الفارغة ويبيعها من أجل شراء الدواء لأبيه وأمه.

ويقول علاء (13 عاما) إنه يبحث عن مصدر رزقه وسط أكوام النفايات منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أن والده سقط من إحدى البنايات أثناء العمل، وهو الآن مقعد.