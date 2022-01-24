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أوميكرون يعطل حفل زفاف رئيسة وزراء نيوزيلندا

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزلندية دخول بلادها في المنطقة الحمراء بسبب ارتفاع حالات الإصابة بأوميكرون، وهذا يعني فرض المزيد من التشديدات على التجمعات والفعاليات الاجتماعية.

رئيسة الوزراء بنيوزيلندا تلغي حفل زفافها بسبب أوميكرون Covid: New Zealand PM Ardern cancels wedding amid Omicron wave https://www.bbc.com/news/world-asia-60100369
رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن: أنا واحدة من النيوزلنديين الذين واجهوا تحديات مثل هذه بسبب الجائحة (غيتي)
24/1/2022

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزلندية جاسيندا أرديرن، في مؤتمر صحفي أقيم صباح أمس الأحد، عن إلغاء حفل زفافها بسبب الإجراءات الاحترازية الجديدة التي أقرتها حكومتها لمواجهة الارتفاع في الحالات المصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" (Omicron).

وقالت أرديرن "حفل زفافي لن يقام في موعده، ولكن أنا واحدة من النيوزلنديين الذين واجهوا تحديات مثل هذه بسبب الجائحة".

وأضافت "لكل شخص أجبرته الظروف الحالية على مواجهة ظرف مثل هذا؛ أنا آسفة لك، نحن عازمون ومتفهمون أننا نفعل ذلك من أجل بعضنا بعضا، وهذا سوف يساعدنا على المضي قدمًا".

وأعلنت رئيسة الوزراء النيوزلندية دخول بلادها في المنطقة الحمراء بسبب ارتفاع حالات الإصابة بأوميكرون، وهذا يعني فرض المزيد من التشديدات على التجمعات والفعاليات الاجتماعية.

وقوبل تصريح أرديرن بتفاعل إيجابي كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقالت الصحفية النيوزلندية الإيرانيية الأصل دانا مايلز "كل ما تحتاج لمعرفته حول الثقافة النيوزيلندية موجود في هذا المقطع لرئيسة وزرائنا، وهي تشرح كيف تشعر حيال إلغاء حفل زفافها بعد صعود أوميكرون في نيوزيلندا. جاسيندا أرديرن تلخص جوهر الشخصية النيوزلندية التي هي أساسها التواضع والتعاطف وحب المجتمع".

في حين قارن الناشط البريطاني صامويل ويست بين تصريح أرديرن ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الذي يواجه دعوات بالاستقالة بسبب حضوره حفلا خلال الجائحة، قائلا "من الصعب قياس الفجوة بين قائد حقيقي مثل جاسيندا أرديرن والفراغ الأخلاقي الكاذب الذي يتنكر في صورة رئيس وزرائنا، لكن هذا أوضح الفرق فعلا".

 

المصدر : وكالة سند