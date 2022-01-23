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لاعب أميركي يصطاد ثعبانا أثناء تدريبات فريق إنتر ميامي ويخرجه من المكان بأمان

لاعب إنتر ميامي يصطاد ثعبانا أثناء تدريبات الفريق ويخرجه من المكان بأمان فيديو -- الولايات المتحدة -- رائج -- منوعات - المصدر: Twitter@IanHest)
اللاعب الأميركي "بريك شي" يخرج الثعبان أثناء تدريبات فريق نادي إنتر ميامي الأميركي (مواقع التواصل)
23/1/2022

انتشر مقطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر إمساك لاعب نادي إنتر ميامي الأميركي لثعبان صغير ومحاولة السيطرة عليه لإخراجه من ميدان تدريبات الفريق.

وشارك الحساب الرسمي لنادي إنتر ميامي الأميركي على تويتر وإنستغرام مقطع فيديو وصورة للحظة اصطياد لاعب الوسط الأميركي بريك شي لثعبان بجوار مقر تدريبات الفريق الخميس الماضي.

وأظهر الفيديو نجاح شي في الإمساك بالثعبان وإبعاده إلى خارج مركز التدريبات بعيدا عن زملائه في الفريق.

 

ونشرت "ميشيل كوفمان" -وهي صحفية رياضية من ميامي- صورا لشي وهو يخرج الثعبان بعد التقاطه، معلقة عليها "فقط في ميامي، أعاد بريك التوقيع مع إنتر ميامي، وكان له تأثير بالفعل، لقد اصطاد ثعبانا أثناء التدريب وتمكن من إزالته من الميدان بأمان".

ورد مدير التحليلات في الفريق الأميركي سام غريغوري على الصحفية، قائلا "عادة لا أتحدث كثيرا عن البيانات الداخلية لدينا في إنتر ميامي، لكن يمكنني أن أؤكد أن بريك لديه عدد أكبر من الثعابين التي يتم اصطيادها كل 90 دقيقة أكثر من أي شخص آخر في الدوري الأميركي لكرة القدم".

المصدر : وكالة سند