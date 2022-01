لاعب أميركي يصطاد ثعبانا أثناء تدريبات فريق إنتر ميامي ويخرجه من المكان بأمان

انتشر مقطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر إمساك لاعب نادي إنتر ميامي الأميركي لثعبان صغير ومحاولة السيطرة عليه لإخراجه من ميدان تدريبات الفريق.

وشارك الحساب الرسمي لنادي إنتر ميامي الأميركي على تويتر وإنستغرام مقطع فيديو وصورة للحظة اصطياد لاعب الوسط الأميركي بريك شي لثعبان بجوار مقر تدريبات الفريق الخميس الماضي.

وأظهر الفيديو نجاح شي في الإمساك بالثعبان وإبعاده إلى خارج مركز التدريبات بعيدا عن زملائه في الفريق.

ونشرت "ميشيل كوفمان" -وهي صحفية رياضية من ميامي- صورا لشي وهو يخرج الثعبان بعد التقاطه، معلقة عليها "فقط في ميامي، أعاد بريك التوقيع مع إنتر ميامي، وكان له تأثير بالفعل، لقد اصطاد ثعبانا أثناء التدريب وتمكن من إزالته من الميدان بأمان".

ONLY IN MIAMI: Brek Shea re-signed with Inter Miami and already making an impact.. he caught a snake at practice and was able to remove it from field safely. @MiamiHerald @HeraldSports @InterMiamiCF #MLS #InterMiamiCF pic.twitter.com/cgC45SyNOm

ورد مدير التحليلات في الفريق الأميركي سام غريغوري على الصحفية، قائلا "عادة لا أتحدث كثيرا عن البيانات الداخلية لدينا في إنتر ميامي، لكن يمكنني أن أؤكد أن بريك لديه عدد أكبر من الثعابين التي يتم اصطيادها كل 90 دقيقة أكثر من أي شخص آخر في الدوري الأميركي لكرة القدم".

Usually I don't talk too much about our internal data scouting at Inter Miami but can confirm Brek has more snakes caught per 90 minutes than anyone else in MLS. 🪝🐍 https://t.co/cwFxRkLmgV

— Sam Gregory (@GregorydSam) January 20, 2022