راكب بدون كمامة يجبر طائرة أميركية على العودة لمطار ميامي بعد الإقلاع

أعلنت شركة "أميركان إيرلاينز" (American Airlines) أن طائرة تابعة لها كانت متجهة من ميامي إلى لندن، عادت أدراجها في منتصف الرحلة مساء أول أمس الخميس، بسبب رفض أحد ركابها وضع كمامة واقية من فيروس كورونا.

وقالت شركة الطيران إن "رحلة أميركان إيرلاينز رقم 38 من ميامي إلى لندن عادت إلى مطار ميامي الدولي بسبب رفض راكب الامتثال للشرطة الفدرالية بوضع كمامة".

وكانت الشرطة في الانتظار عندما هبطت الطائرة من نوع "بوينغ 777" التي كانت تقل 129 راكبا وطاقما مكونا من 14 شخصا في ميامي.

وقال مسؤول بالشرطة لشبكة "سي إن إن" (CNN) إن الشرطة رافقت الراكب المذكور لدى خروجه من الطائرة من دون وقوع حوادث.

شركة الطيران ستضع الراكب على قائمة الشركة للأشخاص الممنوعين من السفر على طائراتها (الأوروبية)

وأشارت "أميركان إيرلاينز" إلى أنها بانتظار إجراء مزيد من التحقيقات، ووضع الراكب على قائمة الشركة للأشخاص الممنوعين من السفر.

وقالت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية -في يناير/كانون الثاني 2021- إنها ستلتزم بسياسة عدم التسامح تجاه الأشخاص الذين يرفضون القواعد الفدرالية التي تفرض وضع الكمامة خلال الرحلات الداخلية الأميركية.

ويأتي ذلك في ظل إبلاغ أفراد طواقم الطائرات عن عدد متزايد من حوادث الإساءة اللفظية والجسدية من مسافرين يرفضون وضع الكمامة.

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5 ملايين و563 ألفا و359 شخصا في العالم منذ أن ظهر بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019، استنادا إلى مصادر رسمية.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد للوفيات جراء الفيروس بلغ 857 ألفا و778 حالة تلتها البرازيل (621 ألفا و855) والهند (487 ألفا و693) وروسيا (أكثر من 324 ألفا).

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرتين إلى 3 مرات، آخذة في الحسبان العدد الزائد للوفيات المرتبطة بالوباء.