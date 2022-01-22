وسط إشادة واسعة.. مهندسة عمارة فلسطينية تعيد تصميم "معبر قلنديا" بما يحاكي أملها بعد التحرير

قدمت البرغوثي مجموعة تصاميم أصبحت تسمى "معرض قلنديا" ضمن مشروع تخرجها، حيث صممته على شكل مبنى ضخم يضم مكانا للرياضة واللعب ومساحة للبيع والشراء وكذلك الزراعة.

اختارت مهندسة العمارة سجى البرغوثي (22 عامًا) أن يكون مشروع تخرجها عن "إعادة تدوير معبر قلنديا بعد التحرير"، إذ حوّلته من مصدر للمعاناة إلى أمل جديد يضجّ بالحياة.

وقدمت البرغوثي، الطالبة في جامعة القدس، مجموعة تصاميم لمعبر قلنديا بعد التحرير، الذي أصبح يسمى "معرض قلنديا" ضمن مشروع تخرجها، حيث صممته على شكل مبنى ضخم يضم مكانًا للرياضة واللعب ومساحة للبيع والشراء وكذلك الزراعة.

ويقول والد المهندسة البروفيسور الفلسطيني عماد البرغوثي، أستاذ فيزياء الفضاء في جامعة القدس، في منشور له بفيسبوك، "إن مشروع التخرج هذا يهدف إلى معالجة العمارة الاستعمارية المتروكة بعد التحرير، وإعادة توجيه هذه العمارة لتحوي وظائف ثقافية مجتمعية تسرد في مضامينها التاريخ الأسود الذي مضى".

وتداول ناشطون على نطاق واسع صور مشروع التخرج الذي قدمته المهندسة البرغوثي، محتفين بوعيها وبهذه الفكرة التي تعبر عن أمل كبير بالتحرير.

الأوطان تُبنى بمثلِ هؤلاء، بمثل من يُربي الوعي والحُرية، ويَعرف جيدًا كيف يكون حُب الوطن وماذا يجب أن نفعل من أجله.✌🏻🌺

أمس كان تخرج المهندسة سجى ابنة البروفيسور عماد البرغوثي من قسم الهندسة المعمارية في جامعة القدس، وكان مشروع التخرج بعنوان (إعادة تدوير حاجز قلنديا بعد التحرير) pic.twitter.com/JmjWW3wbrt — Hammam Ghazal (@hammamghazal10) January 20, 2022

ورآى آخرون أن هذه الأفكار تؤكد أن الجيل الحديث على يقين بأن التحرير قادم لا محالة، وأنه مهما مر الزمن فإن الأجيال تتعلق بأوطانها أكثر وأكثر يومًا بعد يوم، ولن يستطيع الاحتلال هدم هذا التعلق والارتباط الوطني.

من يراقب الجيل الجديد يدرك بأن زوال الاحتلال، وتحرير الأرض بات "قاب قوسين أو أدني"، ويظهر ذلك جليا في مشاريعهم وحتى أبحاثهم العلمية، كما فعلت المهندسة المعمارية سجى عماد البرغوثي -22 عاما – حين خصصت مشروع تخرجها حول "إعادة تدوير حاجز قلنديا بعد التحرير".https://t.co/Y5QV5m3gwe pic.twitter.com/chh73kW1NS — محمود (أبو زياد) (@AbuZiad486) January 20, 2022

يشار إلى أن معبر قلنديا حاجز إسرائيلي عسكري يقع قرب بلدة قلنديا (جنوب رام الله) في الضفة الغربية، ويعدّ أحد أكثر الحواجز الإسرائيلية اكتظاظًا وإذلالًا، ويعد مصدر معاناة لكثير من أبناء الشعب الفلسطيني من خلال عرقلة تحركاتهم والانتظار ساعات طويلة والخضوع لعمليات التفتيش المهينة.