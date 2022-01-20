يتربع دير سانت كاترين على سفح جبل سيناء الذي يرتفع عن سطح البحر 2285 مترا، ويستقبل يوميا العديد من الزوار المحليين والأجانب، ليضفي بذلك حيوية سياحية على المنطقة التي يقع فيها.

ويعد دير سانت كاترين من أهم وجهات السياحة الدينية في مصر، لا سيما وأنه من الأماكن الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو" (UNESCO) منذ عام 2002.

دير سانت كاترين الأثري شُيّد بين عامي 527 و565 ميلادية (الأناضول)

وتشير المصادر التاريخية إلى أن الدير الأثري شُيّد بين عامي 527 و565 ميلادية، ليصنف بذلك ضمن أقدم الأديرة المسيحية حول العالم.

وفي حديثه للأناضول، قال ميشيل سمير، أحد زوار دير سانت كاترين، إنه سمع قصة الدير من والده عندما كان طفلاً.

دير سانت كاترين يستقبل يوميا أعدادا كبيرة من الزوار القادمين من مختلف دول العالم (الأناضول)

وأضاف أنه تأثر منذ ذلك الحين بتاريخ وقصة المَعْلَم الأثري، مما ولّد لديه رغبة كبيرة في زيارته ورؤيته عن قرب.

وأردف "رؤية دير سانت كاترين كانت أحد أحلام طفولتي"، لافتًا إلى أن سانت كاترين يعد أحد أقدم الأديرة المسيحية حول العالم.

وأكد سمير أن وقوع دير سانت كاترين على سفح جبل سيناء، أحد أعلى الجبال في مصر، يضفي أهمية وجمالا آخر عليه.

موقع دير سانت كاترين على سفح جبل سيناء، أحد أعلى الجبال في مصر، يضفي أهمية وجمالاً آخر عليه (الأناضول)

كما لفت إلى أن دير سانت كاترين يستقبل يوميا أعدادا كبيرا من الزوار القادمين من مختلف دول العالم، فضلاً عن الزوار المحليين، معتبرًا أن المكان "نقطة جذب سياحي هام في المنطقة".

من جهتها، قالت مارينا أمير، إحدى زائرات دير سانت كاترين، إنها جاءت من مدينة سوهاج خصيصا لزيارة المعْلَم الأثري ورؤيته عن قرب.

دير سانت كاترين يشكل نطقة جذب سياحي هام في سيناء (الأناضول)

وحول سبب تسمية الدير بهذا الاسم، قالت أمير إن القديسة كاترين التي ولدت في الإسكندرية عام 194 بعد الميلاد هي التي يعود لها اسم المعبد الديني المذكور.

التسمية تعود إلى القديسة كاترين التي ولدت في الإسكندرية عام 194 بعد الميلاد (الأناضول)

وأشارت الزائرة المصرية إلى وجود قصة عجيبة لدير سانت كاترين. واستطردت "القديسة كاترين كانت من أجمل وأذكى النساء في عصرها، اختارت اعتناق الديانة المسيحية، ليعرّضها ذلك إلى النفي من المنطقة التي كانت تعيش فيها".

مشهد داخلي لأحد ممرات دير سانت كاترين (الأناضول)

وأفادت أمير بأن ملوك المنطقة بذلوا جهودا كبيرة لإقناع القديسة كاترين بالتراجع عن اعتناق المسيحية، وأرسلوا لها عشرات الوعّاظ من أجل ذلك، إلا أنها أصرت على الثبات على عقيدتها.

دير سانت كاترين يحتوي على هدايا ذات طابع أثري تعود إلى ملوك وأمراء تلك الحقبة (الأناضول)

وفي سياق متصل، قالت الزائرة المصرية إن هناك كنيسة أثرية داخل دير سانت كاترين، تحتوي على هدايا ذات طابع أثري، تعود إلى ملوك وأمراء تلك الحقبة.

من المخطوطات النادرة الموجودة في دير سانت كاترين (الأناضول)

وأوضحت أن الدير الأثري يضم أيضا نقوش فسيفساء عربية، وأيقونات روسية ويونانية، وتصاميم أخرى مثيرة للانتباه، مبينة أن كل هذه المزايا تجعل من سانت كاترين من الأديرة التاريخية النادرة.

ويضم دير سانت كاترين أيضا "بئر النبي موسى" و"شجرة النبي موسى"، بحسب ما تذكره الزائرة المصرية.

من داخل دير سانت كاترين (الأناضول)

وحول خصائص "شجرة النبي موسى"، تقول أمير "إنها لا تنبت في أي منطقة أخرى خارج الدير".

وقالت إن هناك معتقدات بأن احتراق هذه الشجرة هو الذي أرشد النبي موسى عليه الصلاة والسلام للحديث مع ربه على سفح جبل سيناء.

من أركان دير سانت كاتري. (الأناضول)

كما يضم الدير مكتبة للمخطوطات الأثرية، هي ثاني أكبر مكتبة من نوعها بعد تلك الموجودة في الفاتيكان، وفقا لما تذكره أمير.

يضم الدير مكتبة للمخطوطات الأثرية هي ثاني أكبر مكتبة من نوعها (الأناضول)