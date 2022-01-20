القاهرة – لم تمر أيام على موجة الحزن التي أصابت مصر بعد غرق مجموعة من الأطفال بنهر النيل أثناء عودتهم من العمل، حتى تواصلت مظاهر الحزن والغضب في مصر بعد الكشف عن تفاصيل مقتل بطلة العالم السابقة في كرة السرعة روان الحسيني على يد "عتيد الإجرام" الذي ألقى بجثتها من أعلى سطح إحدى العمارات بالقرب من منزلها بمحافظة كفر الشيخ (شمالي مصر).

واستطاعت السلطات المصرية الوصول إلى المتهم بقتل روان بعد يوم من الإبلاغ عن الجريمة، وقالت وسائل إعلام مصرية إن السلطات ضبطت القاتل بعد تفريغ 4 كاميرات مراقبة رصدت تحركاته عند ارتكاب الجريمة، وقررت السلطات حبسه بعد أن قام بإعادة تمثيل الجريمة.

#روان_الحسيني طالبة الصيدلة المتفوقة الخلوقة و بطلة العالم فى كرة السرعة اتقتلت علشان ٥٠ جنيه وحلق و موبايل !

الحقير ده اللى خنقها بطرحتها وازهق روحها وحرم اهلها منها وحرق قلبهم وحرم مصر من بطلة رفعت اسم بلدها وكان بينتظرها مستقبل جميل .. مسجل خطر وله ١٧ سابقة pic.twitter.com/Y2KXK4bEDX — عزة عبد المجيد (@azza_204) January 20, 2022

#روان_الحسيني

شابه أجمل من الورد

رياضيه وبطلة العالم فى لعبة كرة السرعه

وكمان متفوقه وطالبه فى صيدله

رايحه لخالتها مشي وراها شمام بلطجي عايز يسرقها

ف مدخل عمارة خالتها خنقها وموتها

شالها ورماها عالسطح

وسرق حلقها والموبايل

عايز إعدام سريع فى ميدان عام

يبرد قلب ابوها

وامها — Omar Nassar (@OmarNas64784709) January 20, 2022

وكشفت التحقيقات الأولية أن الفتاة كانت في زيارة لمنزل خالتها قبل مقتلها.

في حين قالت الأم إنها تلقت اتصالا من هاتف ابنتها وتحدث معها شخص مجهول وأخبرها بوجود جثة ابنتها فوق سطح مبنى، وبالفعل عثر الأهالي على الجثة، وبالفحص تبين أنها روان الحسيني (22 عامًا) الطالبة بكلية الصيدلة وبطلة العالم السابقة في كرة السرعة.

في واقعة مروعة.. مقتل لاعبة مصر لكرة السرعة روان الحسيني والعثور على جثتها أعلى سطح إحدى العمارات بكفر الشيخ والأمن يتمكن من القبض على القاتل بحسب صحف محلية pic.twitter.com/cZJ6KVxKMK — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 19, 2022

حبس المتهم بقتل روان الحسيني لاعبة كرة السرعة بعد تمثيله للجريمةhttps://t.co/FoZqpESPrM pic.twitter.com/liYKikEltf — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) January 20, 2022

من أجل "50 جنيها"

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن أجهزة الأمن رصدها المتهم عن طريق 4 كاميرات مراقبة، وأنه حاول سرقة الضحية بالإكراه وعندما قاومته نزع عنها "غطاء الرأس"، وخنقها وقام برطم رأسها بالحائط أكثر من مرة، وفي اليوم التالي أخبر والدتها عبر الهاتف بمكان الجثة أعلى السطح.

لن تجد إستطالة في إعلامهم عن مقتل روان الحسيني بطلة العالم في كرة السرعة

لأن المسئولية مباشرة على الداخلية

التي تركت مسجل خطر شقي يتجول بحرية كاملة في إنصاص الليالي ليقتل من أجل 50 جنيه بينما المعتقلين السياسيين المفرج عنهم بتدابير إحترازية يقبعون في أقسام الشرطة حفاظاً على الوطن pic.twitter.com/DtmGXmCyeV — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) January 19, 2022

وكشفت التحريات أن الجاني جذبها تحت تهديد السلاح إلى داخل أحد الأبنية السكنية، وطلب منها نقودها، فأخرجت المبلغ الذي كان بحوزتها (50 جنيها)، إلا أنه أرغمها على الصعود إلى أعلى سطح المبنى، و"طلب منها نزع قرطها الذهبي، فأعطته إياه، وحينما أفلتت من يده حاولت الصراخ، فقام بكتم أنفاسها بيده، ونزع غطاء الرأس الخاص بها، وخنقها حتى الموت".

الحقيقة محتاجين وقفةكبيرة،وقفة اخلاقية، ووقفة دينية ، ووقفة امنية ، الاشخاص الي اغلبها مسجل خطر وبيطلع من عشرين قضية بشهر سجن ويخرج للعالم مريض نفسي و ديني وخطر على نفسه والمصريين ما االسبيل الى ذلك؟الواحد بقا يخاف يربي اولاد اويكون اسرة في مصر للاسف #روان_الحسيني #روان الحسيني — zizo ali (@philosopher_505) January 19, 2022

وقالت الصحيفة إن المتهم "عتيد الإجرام" مقيم بمدينة دسوق، في محافظة كفر الشيخ (شمالي مصر)، وكان اتهم في 17 سابقة، من بينها الاتّجار بالمواد المخدرة والسرقة والبلطجة، وعند مواجهته اعترف بالتفصيل بارتكابه الواقعة، وأن الهدف منها السرقة.

تدابير احترازية

رواد مواقع التواصل في مصر أعربوا عن غضبهم وحزنهم على وفاة البطلة المصرية على يد مجرم مخضرم تركته السلطات طليقا يعيث فسادا، وطالبوا بإعدامه ليكون عبرة لغيره من "البلطجية".

وقارن عدد من رواد مواقع التواصل بين إطلاق السلطات سراح المجرمين والبلطجية قبل إتمام مدة عقوبتهم، في الوقت الذي تسجن فيه خيرة شبابها بسبب قضايا الرأي، وإذا أفرجت عنهم تضعهم رهن التدابير الاحترازية.

لماذا لا يعلن إعلامهم عن مقتل #روان_الحسيني بطلة العالم في كرة السرعة

لأن المسئولية هنا مباشرة على وزارة الداخلية

التي تركت #مسجل_خطر شقي يتجول بحرية كاملة في إنصاص الليالي ليقتل من أجل 50 ج

بينما المعتقلين السياسيين المفرج عنهم بتدابير إحترازية يقبعون في السجون#ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/Btd9s5XqbW — كلمة حق لاتقطع رزقا2 (@77las2) January 19, 2022