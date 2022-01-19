في إسبانيا.. وفاة أكبر معمر في العالم عن 112 عاما

توفي أكبر معمر في العالم في إسبانيا -أمس الثلاثاء- عن 112 عاما، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية، وذلك قبل أقل من شهر من بلوغه سن 113 عاما في 12 فبراير/شباط المقبل.

ونقلت وكالة أنباء يوروبا ووسائل إعلامية أخرى عن أقارب الرجل قولهم إن حياة ساتورنينو دي لا فوينتي "انطفأت كشمعة في ثوان معدودة".

وقد توفي ساتورنينو في مدينة ليون على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال شرق مدريد، في منزل إحدى بناته.

وكان قد تم إدراج الرجل الإسباني الذي كان يبلغ من الطول مترا ونصفا فقط، في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كونه أكبر رجل معمر في العالم منذ 10 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأعربت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن حزنها لسماع خبر وفاة ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا في منزله بإسبانيا عن عمر يناهز 112 عاما و341 يوما.

يذكر أن 3 من بين أبناء ساتورنينو الثمانية توفوا في حياته، وقد كان يتمتع بصحة بدنية وعقلية جيدة حتى نهاية حياته.