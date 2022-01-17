شاهد.. الدفاع المدني ينقل عروسا من صالون التجميل بعد غرق شوارع غزة

أدى هطل الأمطار في غزّة، يوم أمس الأحد، إلى غرق طرقات رئيسة بالسيول، دفع إلى إغلاق بعضها.

ووثقت عدسة الناشط الفلسطيني أنس الشريف نقل طواقم الدفاع المدني الفلسطيني عروسًا من صالون التجميل بعد غرق منطقة العلمي بمعسكر جباليا (شمالي غزة) بالسيول.

الدفاع المدني في غزة ينقل "العروس" بمركبته لإيصالها إلى منزلها (مواقع التواصل)

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وحسب الفيديو الذي التقطه الشريف، أسهم الدفاع المدني في نقل "العروس" بمركبته لإيصالها إلى منزلها، وسط تصفيق حار من الموجودين في الشارع.

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وشكر والد العروس الدفاع المدني، قائلًا "بشكرهم لإنقاذها ومساعدتها للخروج من عند الكوافيير".

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وكان جهاز الدفاع المدني الفلسطيني أعلن أمس الأحد أنه تعامل مع 33 حادثة خلال 24 ساعة، منها 7 حرائق، و26 مساعدة.