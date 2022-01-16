في أحدث ظهور له على منصات التواصل الاجتماعي، نشرت منظمة الصحة العالمية مقطع فيديو للفنان كاظم الساهر يدعو من خلاله جماهيره إلى تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ونشرت منظمة الصحة العالمية عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة في العراق مقطع فيديو "لقيصر" الأغنية العربية الفنان كاظم الساهر وهو يدعو جمهوره إلى تلقي جرعات لقاح كورونا ومحاربته.

وعلّقت المنظمة الدولية على فيديو الساهر بقولها "نتفق تماما مع السيد المحترم الفنان كاظم الساهر؛ اللقاح والالتزام بالإجراءات الوقائية سبيل الخلاص من جائحة كوفيد-19(COVID-19)".

وقدمت منظمة الصحة العالمية شكرها للساهر على "دعمه المستمر والشراكة المثمرة مع منظمة الصحة العالمية من أجل صحة أفضل لكل أهل ⁧‫العراق".