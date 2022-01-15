رسام ليبي يستخدم يديه وقدميه لرسم 4 لوحات مختلفة في آن واحد

بتركيز عال وقدرة فنية لا مثيل لها، تمكّن الفنان التشكيلي الليبي آميدو من رسم 4 لوحات فنية بيديه وقدميه في آن واحد.

ونشر آميدو فيديو على حسابه على تويتر، وكتب بلهجة محلية "قررت نسرق يوما من الضغط، عشان ندير (أفعل) حاجة جديدة، ‏شغل يوم كامل في 40 ثانية إن شاء الله يعجبكم".

وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الفيديو، معبرين عن إعجابهم بقدرات آميدو العالية، وبالاحترافية في الأداء وقوة تركيزه، وأنه موهبة تختصر طريقها نحو العالمية. والشاب الفنان اسمه أحمد محمود آميدو، ويعتبر موهبة متميزة في رسم الشخصيات.