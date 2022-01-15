بعد انسدادها 3 أيام.. نيوزيلندي يتفاجأ بوجود صرصور في أذنه

تفاجأ رجل نيوزيلندي من وجود صرصور في أذنه، وذلك بعد ذهابه إلى الطبيب إثر انسدادها لمدة 3 أيام كاملة.

ونشر الرجل الذي يُدعى زين ويدينغ صورة للصرصور على يده، وعلق عليها قائلا: "ذهبت إلى الدكتور يوم السبت الماضي بأذن مسدودة. قال الدكتور إنه لا يستطيع رؤية أي شيء، وسيختفي من تلقاء نفسه".

وأضاف في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، "ذهبت اليوم للحصول على رأي ثان عند دكتور مختلف، وتمت إزالة صرصور من أذني بعد 3 أيام من وجوده.. ربما عليّ تجنب الأطباء…".

وقال ويدينغ لصحيفة "نيوزيلند هيرلاد" (New Zealand Herald) المحلية، إنه "شعر بفرقعة في طبلة أذنه عندما خرج"، مشيرا إلى أن الطبيبة قالت له "لم أر هذا من قبل. قرأت عنه، لكن لم أره مطلقا".

ويدينغ: نمت على شجرة ولم يحدث شيء، لكن نمت على أريكة فدخل صرصور في أذني (الصحافة النيوزيلندية)

وأضاف: "ظلت تقول: يا إلهي.. عندما قالت ذلك أول مرة ظننت أنني مصاب بورم"، مشيرا إلى أنه ذهب للسباحة ثم جاء لينام على الأريكة، وبعدها شعر بانسداد أذنه.

وتابع "نمت على شجرة ولم يحدث شيء.. لكن عندما نمت على أريكة انتهى بي المطاف بصرصور في أذني لمدة 3 أيام!".