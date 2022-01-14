مشاهدة نادرة للأخطبوط ذي العباءة وهو يرقص تحت الماء

في مشهد نادر، ظهر الأخطبوط ذو العباءة وهو يرقص تحت الماء في فيديو نشرته جاسينتا شاكلتون، وهي عالمة أحياء بحرية ومعلمة في جزيرة ليدي إليوت، الواقعة مباشرة على الحيد المرجاني العظيم في أستراليا.

وعلقت شاكلتون على الفيديو الذي نشرته على حسابها على "إنستغرام" (Instagram) قائلة "حظيت اليوم بغطس مذهل، حيث صادفت الأخطبوط ذا العباءة، هذه الحيوانات نادرًا ما يتم مشاهدتها، وهي من أنواع الأخطبوط السطحي التي تقضي دورة حياتها الكاملة في المحيط المفتوح. أول ذكر حي شوهد في عام 2002!".

والأخطبوط ذو العباءة يعتبر نادرا للغاية، وشوهد أول مرة ذكر حي من هذا النوع قبل 21 عامًا شمال الحيد المرجاني العظيم في الشعاب المرجانية من قبل الدكتور جوليان فين، كبير أمناء اللافقاريات البحرية في متاحف فيكتوريا، وزملاء له، وتمت كتابة مقال حول الموضوع وقتها ونشره في "ريسيرتش جيت" (researchgate).