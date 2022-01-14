تسعى شركة بريطانية إلى ترويج "بصل لا يُدمع العينين" وأكدت أن هذا النوع من البصل الذي أُطلق عليه "سونيون" لن يسبب نزول الدموع عند تقطيعه، وسيكون متوفرا في عدد من المتاجر بالمملكة المتحدة بداية الأسبوع القادم.

وفي تقرير نشرته "إندبندنت" (independent) البريطانية يقول الكاتب ليام جيمس إن سلسلة محلات "ويتروز" البريطانية كشفت أن الأمر استغرق أكثر من 30 عاما من زراعة أقل الأنواع اللاذعة من البصل للعثور على مجموعة لا يكون الغاز المنبعث من تقطيعها قويا بما يكفي لإفراز الدموع.

ومن المنتظر أن تُباع 3 عبوات من البصل الجديد بمبلغ 1.50 جنيه إسترليني، أي أكثر من ثمن 4 عبوات من البصل العادي الذي تبيعه "ويتروز".

البصل الجديد مثالي للتخلص من الدموع في المطبخ (شترستوك)

بمذاق حلو

ويقول بول بيدويل، أحد موزعي منتجات ويتروز "نحن نعرف مدى أهمية البصل الذي لا يُدمع العينين عند التقشير بالنسبة لعملائنا، لهذا يسعدنا ترويج بصل سينيون في عدد من المتاجر وعبر موقعنا الإلكتروني بداية من 18 يناير/كانون الثاني".

ويضيف أن هذا البصل "مثالي للتخلص من الدموع في المطبخ، كما أن المذاق الحلو لهذا النوع يتناسب تمامًا مع مجموعة متنوعة من الأطباق، من السلطات إلى الوجبات الساخنة".

وحسب الشركة، فإن "سونيون" لم يتم تعديله وراثيا، بل تم اختياره بعناية من بين عدة أنواع من البصل، وأضافت "المركبات المتطايرة في البصل العادي هي المسؤولة عن الدموع والنكهة اللاذعة، وتبقى على حالها أو تزيد مع مرور الوقت.. لكن بالنسبة لبصل سونيون يحدث العكس تماما، إذ تتقلص هذه المركبات مما يعطينا بصلا حلوا خفيفا ولا يسبب الدموع".

بصل سونيون حلو إلى درجة أنه "يمكنك الجلوس وتناوله مثل الفشار" (بيكسابي)

كما يباع البصل الجديد حاليا في الولايات المتحدة، لكنه لم يلق رواجا على مستوى عالمي.

عام 2018، وصف تقرير في صحيفة "واشنطن بوست" بصل سونيون بأنه يكاد يكون دون رائحة، كما أنه حلو إلى درجة أنه "يمكنك الجلوس وتناوله مثل الفشار".