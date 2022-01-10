تسلمت أرملة أميركية رسالة كتبها زوجها المتوفى قبل 77 عاما وأرسلها حينئذ لوالدته حينما كان رقيبا بالجيش في الخدمة بألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، وفق قصة روت صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) تفاصيلها.

وذكرت الصحيفة أن الأرملة أنجلينا غونسالفيس (89 عاما) القاطنة بمدينة ووبرن بولاية ماساتشوستس الأميركية فوجئت قبل نحو شهر بساعي البريد يدق جرس باب بيتها وبيده بريد مسجل قائلا "مرحبا سيدتي.. هل كان زوجك في الخدمة العسكرية؟" فأجابته "نعم لقد كان.. لكنني لم أره منذ ذلك الحين".

لحظة وصول فرقة المشاة الثالثة الأميركية لمنزل هتلر في بيرغوف بألمانيا في 4 مايو/أيار 1945 (الفرنسية)

بريد جوي

سلمها حامل الرسالة مغلفا قائلا "حسنًا أنا متأكد أن لدي شيئا خاصا جدا لك" وكان داخل المغلف رسالة بريد جوي لم يتم فتحها أرسلها زوجها لوالدته في 6 ديسمبر/كانون الأول 1945، حين كان عمره آنذاك 22 عاما.

وجاء في الرسالة "أمي العزيزة، تلقيت رسالة أخرى منك اليوم وسعدت بسماع أن كل شيء على ما يرام. بالنسبة لي أنا بخير ولكن بالنسبة للطعام فهو رديء للغاية معظم الأوقات".

كما طلب غونسالفيس من والدته عدم إرسال أي طرود إضافية له، وأخبرها أنه يعتقد أنه لن يعيش فترة أطول، كما عبر عن تذمره من "الطقس الرديء" وسأل عن أحوال بعض أصدقائه في الوطن، مشيرا إلى أنه يأمل أن يعود إلى الديار في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط 1946.

ووقع جون الرسالة بعبارة "الحب + …، ابنك جوني.

ملاحظة: آمل أن أراك قريبًا".

جون غونسالفيس كتب الرسالة لوالدته بخط يده في 6 ديسمبر/كانون الأول 1945وكان عمره 22 عاما (الصحافة الأميركية)

بخط أنيق

وخلال مقابلة أجرتها الصحيفة مع الأرملة، تحدثت عن المشاعر الجياشة التي أحست بها لحظة قراءتها كلمات زوجها التي كتبها بخط أنيق على ورق باهت وضع داخل ظرف يحمل ختما بحجم عملة نقدية من 6 سنتات. وقالت "لقد كان أمرا مذهلا.. شعرت حقًا أن جون كان معي".

وقد التقى الزوجان عام 1949 حينما أقلها وصديقتها إلى بيتهما من مصنع للأحذية كانوا يعملون به جميعا في ووبرن خارج بوسطن، ثم تزوجها بعدها عام 1953 وأنجبا 5 أولاد.

اكتشاف الرسالة

ذكرت نيويورك تايمز أن الرسالة تم اكتشافها في منشأة بريدية بمدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا -على حد قول الأرملة- وتم تسليمها لها بمنزلها في 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي مع رسالة أخرى من مصلحة البريد.

وقال مسؤولون محليون بالمصلحة "نحن غير متأكدين أين كانت هذه الرسالة طوال العقود السبعة الماضية، ما نعرفه فقط أنها وصلت إلى منشأتنا منذ حوالي 6 أسابيع".

وأكدوا أنه بالنظر "لعمر وقيمة هذه الرسالة لتاريخ عائلة" غونسالفيس حرصوا على تسليمها لأصحابها، وهو أمر "كان في غاية الأهمية بالنسبة لنا".