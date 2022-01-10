الأول من نوعه.. "فندق" من 120 غرفة لرعاية الإبل بالسعودية
نشر حساب نادي الإبل في السعودية فيديو يظهر التجهيزات من قبل النادي لمساحة واسعة أطلق عليها اسم "تطمن" تحتوي على 120 غرفة لاستقبال الإبل من قبل مالكيها وتقديم الخدمات الكاملة لها.
وأظهر المقطع قيام مجموعة من العاملين بتقديم الخدمات المختلفة للإبل، من الأكل والتنظيف والتشذيب لمظهرها الخارجي، خلال وجودها في الحجز الفندقي الخاص بها.
تطمن .. الفندق الأول من نوعه في العالم، بـ 120 غرفة فندقية للإبل 🐪🏨!#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل6#حنا_بدو | #نادي_الإبل pic.twitter.com/gjryf1dZQs
— نادي الإبل (@CamelClub) January 7, 2022
وأكد المتحدث الرسمي باسم نادي الإبل، محمد الحربي، أن الحجز يتم لمدة 24 ساعة بمبلغ 400 ريال (106.55 دولار أميركي) ينتهي الساعة 12:30 من نهار كل يوم.
وعلق حساب النادي في تغريدة على تويتر قائلا "تطمن .. الفندق الأول من نوعه في العالم، بـ 120 غرفة فندقية للإبل".