الأول من نوعه.. "فندق" من 120 غرفة لرعاية الإبل بالسعودية

نشر حساب نادي الإبل في السعودية فيديو يظهر التجهيزات من قبل النادي لمساحة واسعة أطلق عليها اسم "تطمن" تحتوي على 120 غرفة لاستقبال الإبل من قبل مالكيها وتقديم الخدمات الكاملة لها.

وأظهر المقطع قيام مجموعة من العاملين بتقديم الخدمات المختلفة للإبل، من الأكل والتنظيف والتشذيب لمظهرها الخارجي، خلال وجودها في الحجز الفندقي الخاص بها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم نادي الإبل، محمد الحربي، أن الحجز يتم لمدة 24 ساعة بمبلغ 400 ريال (106.55 دولار أميركي) ينتهي الساعة 12:30 من نهار كل يوم.

وعلق حساب النادي في تغريدة على تويتر قائلا "تطمن .. الفندق الأول من نوعه في العالم، بـ 120 غرفة فندقية للإبل".