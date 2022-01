"عام سعيد".. أمنيات قادة وزعماء العالم في العام الجديد 2022

سارع عدد كبير من القادة والسياسيين حول العالم بنشر التهاني والمباركات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022 عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "أهنئكم بالعام الميلادي الجديد 2022 متمنيا فيه لشعبنا وجميع الشعوب الشقيقة والصديقة مزيدا من الأمان والازدهار".

أهنئكم بالعام الميلادي الجديد 2022 متمنيا فيه لشعبنا وجميع الشعوب الشقيقة والصديقة مزيدا من الأمان والازدهار. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 1, 2022

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قبل حلول منتصف الليل في كندا غرد عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر قائلا "أنا أعلم أنه لم يتم منتصف الليل تماما بعد، لكننا جميعا على استعداد لقول هذا عاجلا وليس آجلا على أي حال: عام جديد سعيد! مهما خططت أنت وأحباؤك لهذا المساء، وفي العام المقبل، نتمنى لك أنا وصوفي كل التوفيق".

It’s not quite midnight yet, I know, but we’re all ready to say this sooner than later anyway: happy New Year! Whatever you and your loved ones have planned for this evening, and in the year to come, Sophie and I are wishing you the very best. https://t.co/Olq27qzqT9 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 31, 2021

ونشر الرئيس الأميركي جو بايدن صورة تفاعلية للاحتفال بالعام الجديد معلقا عليها "عام سعيد يا رفقاء".

ولم تبخل نائبته كامالا هاريس بتهنئتها مغردة "مع دخولنا هذا العام الجديد، لم أكن أبدا أكثر تفاؤلا بشأن مستقبلنا المشترك معا".

وأضافت هاريس "خلال العام الماضي؛ تغلبنا على تحديات لا تصدق. في هذا العام الجديد، أعلم أنه يمكننا تحقيق تقدم مذهل كأمة. أتمنى لك ولكم عام 2022 سعيدا وصحيا".

As we walk into this new year, I’ve never been more optimistic for our shared future. Together, over the past year, we have overcome incredible challenges. In this new year, I know we can make incredible progress as a nation. I wish you and yours a happy and a healthy 2022. pic.twitter.com/fKkwnE2hzS — Vice President Kamala Harris (@VP) January 1, 2022

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "ابتداء من منتصف الليل، ستتولى فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي. يمكنك الاعتماد على التزامي الكامل بجعل هذه اللحظة وقتا للتقدم. عام 2022 يجب أن يكون عام نقطة التحول الأوروبية.

À partir de minuit, la France prendra la Présidence de l’Union européenne. Vous pouvez compter sur mon engagement total pour faire de ce moment un temps de progrès. 2022 doit être l’année d’un tournant européen ! pic.twitter.com/aEzYL3M9Dx — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 31, 2021

كما نشر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون خطابا يهنئ فيه العالم بحلول العام الجديد معلقا "… مهما كانت التحديات التي تنتظرنا في الأسابيع والأشهر المقبلة، فإن وضعنا اليوم أفضل بما لا يقاس من العام الماضي".

2022 is almost upon us. Whatever the challenges that lie ahead in the coming weeks and months, our position today is incomparably better than last year. Make it your New Year’s resolution to get your jabs and do something that will make 2022 a happy New Year for us all. pic.twitter.com/G5Y97OfI9U — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 31, 2021

فيما نشر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تهنئة عبر صفحته على فيسبوك قائلا "أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وأدعو الله تعالى أن يكون عام خير وازدهار وأن يوفقنا لتحقيق لوطننا الغالي مزيدا من التنمية والرقي وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار… وكل عام وأنتم بخير".

كما هنأ بالعام الجديد 2022 العديد من الرؤساء والشخصيات السياسية والعامة ومنهم ماريتو عبده رئيس باراغواي، وأيفو موراليس رئيس وزراء بوليفيا، وآدم شريف، وهو سياسي أميركي، وهيلاري كلينتون، السياسية الأميركية، وهي على التوالي:

Que todas las familias paraguayas reciban el nuevo año con esperanza y alegría. Que sea un año de unión y prosperidad. 🇵🇾 ¡Feliz 2022! https://t.co/wQTh4bJNNW — Marito Abdo (@MaritoAbdo) December 31, 2021

Queridos hermanos y hermanas compatriotas: Cuando termina este 2021 expreso a cada uno de ustedes mis sinceros deseos de que el Año Nuevo traiga para sus hogares alegrías, prosperidad, salud y bienestar.

Trabajemos unidos por la recuperación económica de nuestra querida #Bolivia pic.twitter.com/SnxKhURd4y — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 31, 2021

2021 was defined by remarkable challenges and perseverance. And I end this year with an abundance of gratitude: For the health of my family and friends.

For the communities I serve in Washington.

And for the promise of a better year ahead. — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) December 31, 2021