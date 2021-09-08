الزبائن يتهافتون على شراء صابون حليب الحمير الخالي من المواد الكيميائية والمُصنّع كاملا في الأردن.

يتهافت زبائن على شراء صابون حليب الحمير الخالي من المواد الكيميائية والمُصنّع في مشروع هو الأول من نوعه في الأردن والشرق الأوسط، أملا منهم أن يحمل لهم حلا سحريا لمشاكل بشرتهم، بعد أشهر على استهزاء بعضهم بالمكون الأساسي لهذا الصابون.

في مزرعة صغيرة في محافظة مأدبا جنوب غرب عمّان، يتمايل 12 حمارا يوميا بانتظار أن يُنقل حليب الأتان المأخوذ منها إلى مشغل صغير في عمّان ليصنع منه الصابون.

ويقول عماد عطيات (32 عاما)، وهو شريك مؤسس في مشروع "إنتاج صابون الأتان"، لوكالة فرانس برس "في البداية، سخر كثيرون واستهزؤوا بالفكرة وقالوا لم يبقَ إلا الحمار لتحلبوه؟ أو من الجنون أن أضع على جسمي شيئا له علاقة بالحمار".

ويضيف الشاب الذي يقف إلى جانب الحظيرة المصنعة من مواد معاد تدويرها تضم حاوية شحن حديدية كبيرة زرقاء، "الموضوع اختلف" بعد أن وزّع المشروع 160 قطعة صابون مجانية لتجربتها، بعد ذلك، أصبحت الطلبات "تتجاوز 4500 قطعة صابون شهريا".

بعد وجبة إفطار من الأعلاف والخضروات، تُحلب الأتان بواسطة جهاز إلكتروني ويسحب منها لتر واحد فقط في اليوم على دفعات، في حين يُترك لتر آخر لترضع به صغيرها، ويُخزّن الحليب في غرفة تبريد في المزرعة، ثم تُنقل كميات منه كل 3 أيام إلى المصنع في عمان.

وينتج كل لتر حليب أتان 30 قطعة صابون، ويُمزج معه زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت جوز الهند وزبدة الشيا.

وتشير صاحبة فكرة المشروع سلمى الزعبي، وهي تخلط المكونات في وعاء معدني كبير، إلى أن هذا منتج موجود في دول أخرى في العالم، أي أنه ليس ابتكارا أردنيا بحتا، غير أن فكرة أن يكون المنتج أردنيا 100% مع جميع مكونات الإنتاج من الأردن استهوتها مع شركائها لتأسيس المشروع.

كل لتر حليب أتان ينتج 30 قطعة صابون، ويُمزج معه زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت جوز الهند وزبدة الشيا (الفرنسية)

فوائد حليب الأتان

وتُضيف، وهي ترتدي قفازات وملابس خاصة للحفاظ على النظافة والتعقيم، أن الفكرة خطرت عليها بعد معرفتها بأهمية وفوائد حليب الأتان.

وتلفت الناشطة البيئية والمعلمة المتقاعدة إلى أن بعض الأبحاث تغوص حاليا في إمكانية مساهمة حليب الأتان في تجديد خلايا البشرة، وتخفيف معالم الشيخوخة والمساعدة على الشفاء من بعض الأمراض الجلدية، مثل الأكزيما، وتوحيد لون البشرة.

ويساهم صابون حليب الأتان في تحقيق توازن في درجة الرطوبة في الجلد، وفي إزالة آثار البقع وحب الشباب والتجاعيد، بسبب احتوائه على البروتينات والعناصر المعدنية بما في ذلك المغنيسيوم والنحاس والصوديوم والمنغنيز والزنك والكالسيوم والحديد، وهي مهمة جدا للبشرة، بحسب إخصائية التغذية من مركز "ريفيفا" للتجميل في عمان سوزانا حداد.

وتؤكد حداد أن حليب الحمار يحتوي على نسب منخفضة من الكازين (بروتين بطيء الهضم قابل للتخثر) وعلى نسب أعلى من مصل اللبن الذي يتميز بخصائص مضادة للميكروبات ومركبات يمكن أن تمنع نمو الفيروسات والبكتيريا.

وهو غني ببروتينات تجتذب الماء، لذلك هو مرطب جيد للبشرة، ويحتوي مضادات أكسدة تحمي الخلايا من أضرار أشعة الشمس.

وتقول المحامية إسراء الترك (48 عاما) إنها تحرص على استخدام صابون حليب الأتان باستمرار، كونها ناشطة في مجال البيئة وشغوفة في البحث عن مثل هذه المنتجات الطبيعية.

وتضيف "أهتمّ ببشرتي، ولا أضع مساحيق التجميل كل الوقت كوني محجّبة، وأصبحت أجرؤ على الخروج أكثر من المنزل دون مساحيق التجميل منذ أن بدأت أستخدم هذا الصابون".

عماد عطيات شريك مؤسس في مشروع إنتاج صابون الأتان بصدد طرح منتجات جديدة مثل كريم الوجه واليدين (الفرنسية)

التوسع في الإنتاج

تقول الزعبي، وهي تصب الخليط في قوالب خاصة تحفظ فيها لمدة شهر تقريبا قبل أن تصبح قطع الصابون جاهزة، إن المشروع الصغير ساهم في توفير فرص عمل لعدد من أبناء العائلة، من بينهم ابنها عماد الذي عانى من البطالة لسنوات طويلة.

ويعاني الأردن من أزمة اقتصادية صعبة فاقمتها قيود وإغلاقات استمرت لنحو عام خلال جائحة كوفيد-19.

وبلغ معدل الفقر نحو 15.7% بحسب الأرقام الرسمية في الأردن في خريف 2020، ويتوقع ارتفاعه هذا العام نتيجة الجائحة إلى ما لا يقل عن 24%.

وارتفع معدل البطالة في الأردن في الربع الأول من عام 2021، ليصل إلى نحو 25% بالمجمل و50% بين الشباب في بلد تجاوز دينه العام 48 مليار دولار، أي زادت نسبته على 108% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويباع الصابون عبر صفحة المشروع على فيسبوك بأسعار مرتفعة نسبيا مقارنة بغيره من أنواع الصابون، وذلك بسبب ندرة حليب الحمار، ويصل سعر القطعة الصغيرة (85 غراما) إلى 8 دنانير (11 دولارا) بينما تباع الكبيرة (125 غراما) بـ10 دنانير (14 دولارا).

ويقول عطيات إنه وشركاءه بصدد التوسع في الإنتاج، وقد يطرحون منتجات جديدة (من حليب الأتان) مثل كريم الوجه واليدين.