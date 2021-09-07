تقديرًا لجهود الفرق الطبية.. ممرضة بكولورادو تُحول عبوات اللقاح الفارغة إلى تحفة فنية

شكلت الممرضة الأميركية لورا وايس تحفة فنية بهيئة "نجفة إضاءة" بعبوات اللقاح الفارغة بعد استخدامها، لتسليط الضوء على جهود الكوادر الطبية المبذولة لإنقاذ حياة الناس من فيروس كورونا.

وصنعت وايس "نجفة اللقاحات المُضيئة" من قوارير لقاحات مودرنا الفارغة، بعد حصولها على إذن باستخدامها من الجهات المسؤولة، مُشيرة إلى أنها كانت ترمي إلى تكريم وتقدير جهود الفرق الطبية المبذولة لإنقاذ حياة الأميركيين.

وصرحت وايس لشبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية، قائلة "أردت أن أصنع شيئًا جميلًا، وأن يكون هادفًا ومهما، فقد لاحظت أن مئات من هذه القوارير الفارغة ستُهدر".

وتعبّر وايس عن أملها في حصول جميع الناس على اللقاح، وأن تكون هذه "النجفة المُضيئة" بارقة أمل لمستقبل من دون "كوفيد-19″، مُشيرة إلى رغبتها في التعبير عن التقدير لأولئك الذين حصلوا على اللقاح أيضًا وإهدائها إليهم.

وكانت وايس قد بدأت العمل في التمريض بأحد مستشفيات مقاطعة بولدر بولاية كولورادو، بعدما أعلنت إدارة الصحة العامة بالمقاطعة حاجتها إلى من يساعدونهم في التطعيمات.