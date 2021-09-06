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بطريقة مدهشة.. شاهد: طائر القيثارة يقلد صوت بكاء رضيع في حديقة حيوان "تارونغا" بأستراليا

هناك نوعان من الأصوات الأخرى التي يصدرها الطائر "إيكو" في الوقت الحالي والتي تعلمها حديثا. الأول هو صوت المثقاب الكهربائي، والثاني صوت إنذار الحريق.

الطائر الذي يُدعى "إيكو" (7 سنوات) بدأ في التدرب على تقليد صوت الطفل الرضيع منذ عام تقريبا (غيتي)
الطائر الذي يُدعى "إيكو" (7 سنوات) بدأ في التدرب على تقليد صوت الطفل الرضيع منذ عام تقريبا (غيتي)
6/9/2021

نشرت حديقة حيوان "تارونغا" في أستراليا مقطع فيديو عبر صفحتها على "فيسبوك" (Facebook) لطائر القيثارة وهو يحاول تقليد صوت بكاء الطفل الرضيع بطريقة مدهشة.

وأظهر المقطع طائر القيثارة واقفا على شجرة في الحديقة، ويصدر صوتا يشبه حرقة بكاء الطفل الرضيع تماما في الحديقة المغلقة الآن بسبب انتشار فيروس كورونا والواقعة وسط العاصمة سيدني.

وقالت الحديقة في منشور لها، تعليقا على الفيديو، "نراهن أنك لم تكن تتوقع نغمة الاستيقاظ هذه! أنت لا تسمع شيئا، فالعصفور الغنائي المقيم لدينا لديه قدرة مذهلة على تكرار مجموعة متنوعة من النغمات، بما في ذلك صرخة طفل".

وأضافت أن "هذه القدرة هي التي تجعل طائر القيثارة خبيرا في التواصل، وتجعلنا نقوم بعمل مزدوج"، حيث بدأ الطائر الذي يُدعى "إيكو"، البالغ من العمر 7 سنوات، في التدرب على هذا الصوت منذ عام تقريبا.

وقالت مشرفة الطيور في حديقة الحيوان ليان جوليبيوسكي لموقع "الغارديان" (The Guardian)، "لا يسعني إلا أن أفترض أنه التقطه من ضيوفنا. من الواضح أنه كان يعمل على حرفته أثناء الإغلاق. لكن هذا يقلقني، لأنني اعتقدت أن حديقة الحيوان مكان سعيد تزوره العائلات".

وأوضحت "هناك نوعان من الأصوات الأخرى التي يصدرها في الوقت الحالي والتي تعلمها حديثا. الأول هو صوت المثقاب الكهربائي الذي يكون دقيقا، والثاني هو صوت إنذار الحريق. حتى إنه لديه إعلان (الإخلاء الآن)".

المصدر : وكالة سند

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