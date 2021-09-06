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احتفالا بدخوله موسوعة "غينيس".. الإيطالي كوستا يجري عرضًا جويًّا في مضيق البوسفور

6/9/2021

أجرى الطيار الاستعراضي الإيطالي داريو كوستا -الذي دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية- أمس الأحد جولة استعراضية في مضيق البوسفور بمدينة إسطنبول.

واحتفل كوستا بدخوله موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية السبت باجتيازه 2.26 كيلومتر في نفقي "تي1 وتي2" (T1 وT2) في منطقة شتالجا بإسطنبول في 43.44 ثانية.

وحلق كوستا 3 مرات من فوق جسر شهداء 15 يوليو/تموز وتحته في مضيق البوسفور، أحد أهم المعالم شهرة في إسطنبول الذي يربط بين آسيا وأوروبا.

يشار إلى أن داريو كوستا (41 عاما) منافس إيطالي محترف في سباق "ريد بول أير ريس"، وبخبرته وإنجازاته في الطيران لأكثر من 20 عاما، حلق أكثر من 5 آلاف ساعة في الجو حتى الآن.

المصدر : وكالة الأناضول

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