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عمره 12 عاما.. طفل بريطاني يجني 350 ألف دولار من بيع أعمال فنية رقمية للحيتان عبر الإنترنت

الطفل البريطاني بنيامين أحمد (12 عاما) وتظهر بعض أعماله الفنية الرقمية للحيتان (مواقع التواصل)
الطفل البريطاني بنيامين أحمد (12 عاما) وتظهر بعض أعماله الفنية الرقمية للحيتان (مواقع التواصل)
4/9/2021

نجح الطفل البريطاني بنيامين أحمد (12 عاما) في جني أرباح تزيد على 350 ألف دولار أميركي، من خلال بيع أعمال فنية رقمية للحيتان عبر الإنترنت.

وأطلق أحمد مجموعته الأولى، التي احتوت على 40 عملا فنيا رقميا، وحملت ميزة غير قابلة للاستبدال، يعرضها للبيع بعملة إيثيريوم (Ethereum) الرقمية ويتم تشفيرها باستخدام تقنية "بلوك تشين" (block chain) لربطها بأصل رقمي فريد، وحملت اسم "Minecraft Yee Haa" (ماين كرافت يي ها).

 

وقال في تصريحات لموقع "سي إن بي سي" (CNBC) إنه أنشأها بعد قضاء ساعات طويلة في لعب "ماين كرافت" (Minecraft) مشيرا إلى أنه ابتكر العمل الفني ورمّز كل عمل بنفسه.

وأضاف "لم يتم بيع المجموعة على الفور، ولكن كان ذلك جيدًا.. حيث كانت تجربة تعليمية أكثر من كونها رغبة في ربح الأموال، لذلك واصلت إنشاءها".

وأوضح أنه أنشأ مجموعته الثانية، والتي أطلق عليها "حيتان غريبة" (Weird Whales)، في يونيو/حزيران الماضي، وضمت 3350 حوتا، ولكل منها سماتها المميزة.

وأشار الطفل البريطاني إلى أن ميزانية المشروع 300 دولار فقط، وهي تكلفة تشفير الأعمال بتقنية بلوك تشين، مؤكدا أن الأرباح تجاوزت 350 ألفا حتى الآن، مع توقعات بوصول الأرباح الإجمالية إلى 400 ألف.

المصدر : وكالة سند

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