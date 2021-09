عمره 12 عاما.. طفل بريطاني يجني 350 ألف دولار من بيع أعمال فنية رقمية للحيتان عبر الإنترنت

نجح الطفل البريطاني بنيامين أحمد (12 عاما) في جني أرباح تزيد على 350 ألف دولار أميركي، من خلال بيع أعمال فنية رقمية للحيتان عبر الإنترنت.

وأطلق أحمد مجموعته الأولى، التي احتوت على 40 عملا فنيا رقميا، وحملت ميزة غير قابلة للاستبدال، يعرضها للبيع بعملة إيثيريوم (Ethereum) الرقمية ويتم تشفيرها باستخدام تقنية "بلوك تشين" (block chain) لربطها بأصل رقمي فريد، وحملت اسم "Minecraft Yee Haa" (ماين كرافت يي ها).

Weird Whales was launched on July 19th with a mint price of 0.025 ETH. 😍✨

We have now sold over 100 whales above 1 ETH. 🥳

The floor price for the aliens (rarest base) is 2 ETH. 🚀🌑#NFT #NFTCommunity https://t.co/UXJbSSixo9 pic.twitter.com/yMjHr8KKS9

— Weird Whales (@WeirdWhales) September 3, 2021