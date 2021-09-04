استطاعت المرأة في القرن 21 الوصول إلى الفضاء والغوص في أعماق المحيطات، لكن بعض الأماكن على وجه الأرض ما يزال يُحظر على النساء زيارتها حتى يومنا هذا.

وفي تقرير نشره موقع "إف بي ري" (fb.ru) الروسي، تستعرض الكاتبة آنا سيليزنيفا بعض تلك الأماكن الممنوعة على النساء لأسباب مختلفة.

جبل آثوس (اليونان)

يُمنع على النساء وإناث الحيوانات الوصول إلى جبل آثوس (شمالي اليونان)، وهو مكان مقدس يضم 20 ديرًا أرثوذكسيًّا.

وهناك روايتان تفسران هذا المنع: الأولى أنه لا يجب أن تدخل النساء من أجل عدم صرف انتباه الرهبان عن الصلاة، أما الثانية فتقول إن مريم العذراء هي المرأة الوحيدة التي كان يُسمح لها بالوصول إلى هذا المكان.

جبل أومين (اليابان)

بُني الدير الواقع على جبل أومين بجزيرة هونشو اليابانية في القرن السابع، وهو مخصص لأتباع ديانة "يامابوشي"، التي تعني باليابانية "زهاد الجبال". وتجمع هذه الديانة بين البوذية والشنتو وعدد من المعتقدات المحلية القديمة.

ويرجع منع النساء من الوصول إلى الجبل أو تسلقه إلى معتقدات شعب يامابوشي، وقد تم تخفيف الحظر الصارم الذي استمر 1300 عام، وتمتنع النساء حاليا عن زيارة المكان بشكل طوعي.

يرجع منع النساء من الوصول لجبل أومين أو تسلقه إلى معتقدات شعب يامابوشي (شترستوك)

نادي بيرنينغ تري للغولف (أميركا)

لا تزال العديد من أندية الغولف في الولايات المتحدة تمنع النساء من الانضمام إليها، ومنها نادي "بيرنينغ تري" في ولاية ماريلاند، وربما يعود ذلك إلى غياب المراحيض النسائية.

البستان البوهيمي (أميركا)

يعدّ البستان البوهيمي في سان فرانسيسكو ناديا خاصا بالرجال منذ ظهوره عام 1872. في البداية كان مخصصًا للكتاب والفنانين والباحثين عن أسلوب حياة بوهيمي، لكنه تحوّل في ما بعد إلى نادٍ سري للأغنياء وأصحاب النفوذ.

معبد اللورد كارتيكيا (الهند)

لا يمنع معبد اللورد كارتيكيا في مدينة بوشكار الهندية النساء من الدخول، غير أن هناك اعتقادا شائعا في المنطقة بأن اللعنة تحل على أي امرأة تدخل المعبد.

وحسب الديانة الهندوسية، يعد كارتيكيا الابن الأكبر للإله شيفا وإله الحرب، وتقول الأسطورة إن شيفا كان لديه ولدان هما غانيشا وكارتيكيا، وكانا يتنافسان على منصب كبير الآلهة، وبعد أن تفوق غانيشا على شقيقه باستخدام الحيلة، ألقى كارتيكيا اللوم على والدته.

هناك اعتقاد بأن اللعنة تحل على أي امرأة تدخل معبد اللورد كارتيكيا في بوشكار الهندية (شترستوك)

فندق ذا يوينغ إنكس (أميركا)

ضمت فنادق شيكاغو في السابق العديد من الغرف الفردية المخصصة للذكور مقابل مبالغ زهيدة، خاصة الصناعيين الذين هاجروا إلى المدينة بحثًا عن عمل. ولا يزال فندق ذا يونغ إنكس محظورا على النساء حتى اليوم بسبب اللوائح المحلية للمدينة.

حديقة مانسيون المائية (ألمانيا)

فُرض حظر دخول النساء حديقة مانسيون المائية العالمية عام 2012، بعد أن اشتكت العديد من النساء من إصابات في مناطق من الجسم بسبب التزلج.

نادي وايت (بريطانيا)

تتمتع نوادي الرجال في لندن بتاريخ طويل يعود إلى القرن 17، ويعدّ نادي وايت من أعرقها، حيث تأسس عام 1693 ولا يزال موجودا حتى اليوم، ويعد الأمير تشارلز أحد أعضائه.

شاطئ مليمادزي (جزر القمر)

تضم جزيرة القمر الكبرى، قبالة الساحل الشرقي للقارة الأفريقية، شاطئا مفتوحا مخصصا للرجال، وقد حُظر على النساء دخوله لأسباب دينية منذ عام 2012.

جزيرة أوكينوشيما (اليابان)

يُحظر دخول النساء معبد آلهة البحر في جزيرة أوكينوشيما اليابانية منذ عدة قرون، وكان الضريح الذي بُني في القرن 17 مكانا للطقوس التي تهدف إلى ضمان المرور الآمن للسفن.