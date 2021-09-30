بالفيديو- لإنقاذ المباني القديمة.. مشروع مصري جديد لإعادة الروح إلى قلب القاهرة التاريخية

تمضي مصر قُدُما في مشروع جديد لإعادة الروح إلى قلب القاهرة التاريخية، وهو موقع تراثي عالمي مترامي الأطراف عمره ألف عام، وموطن لكثير من حكايات ألف ليلة وليلة، غير أنه يتداعى بسرعة.

ويهدف المشروع إلى تنشيط القاهرة والترويج لها كمنطقة جذب سياحي، في وقت تستعد فيه الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة في الصحراء.

ويعطي المشروع حافزا للجهود التي يبذلها مهندسون معماريون ومرممون محترفون لإنقاذ المباني القديمة التي يخشون أن تضيع بسبب البيروقراطية والفساد والعقبات القانونية.

المآذن والمنازل في القاهرة التاريخية المستهدفة للترميم من أعلى بوابة زويلة التي يعود تاريخها إلى نحو ألف عام (رويترز)

إعادة بناء وترميم

وقال المنسق الرئيسي لمشروع تطوير القاهرة التاريخية محمد الخطيب إنه سيتم بناء شقق سكنية منخفضة الارتفاع على قطع الأرض الشاغرة في المنطقة التاريخية، بحيث يتم نقل السكان وورش العمل لها؛ لتتم إعادة بناء وترميم المباني المتهدمة.

وأوضح أن ميزانية المشروع لن تكون مشكلة، من دون أن يعطي تقديرا لها، مردفا أن الحكومة حريصة على الموافقة على أي ميزانية له.

وقال الخطيب "من بعد الثورة حدث تداخل كبير؛ فأبنية كثيرة دخلت في القاهرة التاريخية وهي لا تنتمي إليها، سواء من حيث الطابع أو الشكل أو المعالجة للطبيعة التاريخية. ونحاول معالجة واجهاتها بحيث تبقى جزءا من التكوين الرئيسي للقاهرة التاريخية، وهذا هو التدخل الرئيسي في المرحلة الأولى، وهذا يعطي نوعا من الطمأنينة بأننا نتعامل مع تطوير القاهرة وليس إزالتها".

نافورة مياه عامة للشرب في منطقة النفيسة البيضاء بالقاهرة التاريخية المقرر ترميمها (رويترز)

الوكالات القديمة

وسرعان ما سيبدأ العمال في تجديد واجهات المباني القديمة، بما فيها تلك غير المدرجة رسميا بوصفها أبنية تراثية، وذلك لتتناسب مع الشكل العام للمباني القديمة في المنطقة. ويتضمن المشروع أيضا تحويل العديد من الوكالات في المدينة إلى فنادق، وهي فكرة أثبتت نجاحها في أماكن أخرى من الشرق الأوسط.

وقال الخطيب إن الوكالات تحديدا مركزية، قريبة من بوابات القاهرة التاريخية، سواء من البوابات الشمالية أو البوابة الجنوبية، كما في وكالة نفيسة البيضا ووكالة رضوان بك. وتركُّز الوكالات دائما قرب البوابات لمنح فرصة استغلالها من التجار للاستراحة".

المرحلة الأولية

وقال إن الحكومة تعتزم تجديد نحو 10% من المنطقة في مرحلة أولية مدتها عامان، وتدرس مقترحات لإنشاء كيان واحد للقاهرة التاريخية، التي تبلغ مساحتها نحو 30 كيلومترا مربعا.

وسيركز جزء كبير من العمل الأولي على ترميم المناطق المحيطة بالبوابات الفاطمية الثلاث الكبرى. وتزخر القاهرة التاريخية بالورش والأسواق والمساكن، وبعض الحرف التي تُمارس في شوارعها ترجع لقرون مضت.

ويخشى بعض المرممين والمهندسين المعماريين أيضا من تعقيد وتكلفة عملية الترميم واحتمال أن تتحول المباني التاريخية إلى ما يشبه المباني التي تقيمها ديزني تقليدا لآثار عريقة.

وعن ذلك قال الخطيب "هناك درجات مختلفة جدا من التعامل، عبر ترميم المباني الأثرية والمسجلة كتراث وأيضا غير المسجلة ولكن لها قيمة، وسيتم تطوير واجهات المباني الجيدة كلها، ونحن نتحدث تقريبا عن 70 إلى 80% من القاهرة التاريخية، لكن لا يمكن ترك أماكن خالية لتكون مجرد خرابات".

ويقول بعض المهندسين المعماريين والمتخصصين في ترميم العمارة الإسلامية إن الحكومة تأخذ في الاعتبار الآن السكان والحرف والنسيج التاريخي والبنية التحتية بدل التركيز على الآثار فقط. وفي نهاية المطاف سيتحول جزء كبير من المنطقة إلى مناطق مخصصة للمشاة.