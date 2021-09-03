قالت صحيفة "لوبوان" الفرنسية إن الشاب البريطاني بن جون أُدين بتحميل ما يقرب من 70 ألف وثيقة من شبكة الإنترنت تروّج لتفوق البيض، بالإضافة إلى معلومات حول كيفية صنع قنبلة منزلية.

أصدر قاض بريطاني حكما على شاب (21 عاما) بمطالعة عدد من الروايات الكلاسيكية وتقديم تقرير عنها لتجنب عقوبة السجن.

وقالت صحيفة "لوبوان" (Le Point) الفرنسية إن الشاب البريطاني بن جون أُدين بتحميل ما يقرب من 70 ألف وثيقة من شبكة الإنترنت تروّج لتفوق البيض، بالإضافة إلى معلومات حول كيفية صنع قنبلة منزلية.

وكان الشاب يواجه عقوبة بالسجن لعدة سنوات، لكن القاضي حكم عليه بتقديم تقارير عن عدد من الروايات والكتب للمحكمة كل 4 أشهر، مع الخضوع لاختبارات حول ما قرأه، وفقا لما أكدته صحيفة الغارديان.

ومن بين الكتب التي يتضمنها الحكم روايات لشكسبير وجاين أوستن وتشارلز ديكنز وتوماس هاردي.

وتوضح لوبوان أن الشاب البريطاني ظهرت عليه ميول متطرفة منذ كان في 18 من عمره، وتمت إحالته إلى برنامج وقاية الشباب من الجرائم في المملكة المتحدة، لكن ذلك لم يمنعه من الاستمرار في تحميل وثائق ذات طابع عنصري، والتعبير عن رفضه للشواذ والمهاجرين والليبراليين. وفي 11 أغسطس/آب الماضي، أُدين بن جون بحيازة معلومات يمكن استخدامها في التحضير لعمل إرهابي، مما يعني مواجهة عقوبة بالسجن قد تصل إلى 15 عاما.

الروايات مقابل الحرية

رغم ثبوت التهمة، رأى قاضي محكمة العدل الملكية في ليستر أن الأمر كان مجرد "عمل أخرق من فتى في سن المراهقة" وحادثة معزولة. من جانبه، تعهد الشاب للقاضي بعدم البحث عن أي محتوى متطرف في الإنترنت مستقبلا.

وسأل القاضي الشاب المتهم خلال المحاكمة: "هل قرأت لتشارلز ديكنز؟ أو جين أوستن؟ ابدأ برواية "كبرياء وتحامل" لجين أوستن، و"قصة مدينتين" لتشارلز ديكنز، و"الليلة الثانية عشر" لشكسبير. في الرابع من يناير/كانون الثاني، ستخبرني بما قرأته. إذا شعرت بأنك تكذب ستتحمل العواقب".

ويبدو أن محامي المتهم استطاع إقناع القاضي بأن موكله "قادر على أن يستأنف حياته بصورة طبيعية"، لكن الشاب مطالب حاليا بأن ينكب على مطالعة الروايات خلال الخريف حتى يتجنب عقوبة بالسجن.