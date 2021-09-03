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بالتعاون مع منظمة العفو الدولية.. أنجلينا جولي تصدر كتابا عن حقوق الأطفال

النجمة السينمائية أنجلينا جولي (الألمانية)
النجمة السينمائية أنجلينا جولي (الألمانية)
3/9/2021

أصدرت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي، بالتعاون مع منظمة العفو الدولية، كتابا عن معاملة الأطفال، حيث يسلط الضوء على الحقوق الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وبحسب بيان أصدرته المنظمة، فإن الكتاب يوضح كيفية ظهور مفهوم حقوق الأطفال من خلال اتفاقية الأمم المتحدة، والتي تم تصميمها لمنح الأطفال الحق في التعبير عن أنفسهم والمشاركة في جميع القرارات التي تؤثر عليهم.

وأوضحت أنه يحتوي على أدلة إرشادية، إلى جانب قصص عدد من النشطاء الشباب الرائعين الذين هم في طليعة التغيير في حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن الكتاب متاح في المكتبات في المملكة المتحدة، ومتاح للطلب المسبق في الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا واليونان.

وسيتاح تباعا في دول أخرى مثل كوريا الجنوبية والدنمارك وألمانيا، مؤكدة أن هدف المؤلفين هو نشر الكتاب بجميع اللغات والبلدان، وتمكين ملايين الشباب من معرفة حقوقهم والمطالبة بها.

وفي تصريحات نقلها موقع المنظمة، قالت الممثلة الأميركية "إذا أوفت الحكومات بوعدها، وإذا احترم جميع البالغين حقوق الأطفال، فلن تكون هناك حاجة لهذا الكتاب. للأطفال حقوق مثل البالغين ويجب أن تكون لديهم القوة والفاعلية للمطالبة بها".

وأضافت "اعرف حقوقك وطالب بها، هذا الكتاب لا يريد بعض البالغين أن يقرأه الأطفال، لأنه سيزودهم بالمعرفة للدفاع عن حقوقهم وحقوق الآخرين".

المصدر : وكالة سند

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