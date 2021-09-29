يطالب عدد من سكان نيوزيلندا الأصليين بتغيير اسمها إلى "آوتياروا"، وتعزيز استخدام لغة الماوري باعتبارها اللغة الأم.

ونقلت صحيفة "لوبوان" (le point) الفرنسية عن مجلة "كورييه أنترناسيونال" قولها إنّ راويري وايتيتي وديبي نغاريوا باكر زعيمي حزب "تي باتي ماوري"،، قدّما عريضة للمطالبة بتغيير اسم نيوزيلندا، وهو ما أثار جدلاً كبيرا في البلاد.

ووفقًا للنائبين المنتخبين في البرلمان النيوزيلندي، يجب تغيير الاسم إلى "آوتياروا"، وهو اسم البلاد بلغة السكان الأصليين.

زعيما حزب "تي باتي ماوري" قدّما عريضة للبرلمان لتغيير اسم نيوزيلندا (غيتي)

الشعوب الأصلية

ويعدّ الاسم الأصلي شائع الاستخدام في نيوزيلندا، حيث يُطلق على دوري الرغبي الوطني فيها "سوبر رغبي آوتياروا" (Super Rugby Aotearoa)، ومع ذلك فإن لغة السكان الأصليين ليست اللغة الرسمية الأولى في البلاد.

وقد دعا حزب "تي باتي ماوري" الحكومة إلى إعادة تسمية مدن ومناطق البلاد باللغة الأم، واستبعاد اللغة الإنجليزية. وجاء في بيان صادر عن الحزب "نحن (الشعوب الأصلية) سئمنا من إساءة استخدام أسماء أجدادنا وتشويهها وتجاهلها".

إحصاءات: 20% فقط من الماوري يتحدثون اللغة الأصلية (غيتي)

لغة الماوري

وتفيد الإحصاءات بأن 20% فقط من الماوري (850 ألف شخص) يتحدثون اللغة الأصلية، وقد انخفضت نسبة الناطقين باللغة الرسمية الثانية في البلاد إلى 3% فقط من عموم الشعب النيوزيلندي.

وقال زعيما حزب تي باتي ماوري "لقد حان الوقت لأن تستعيد تي ريو ماوري (لغة الماوري) مكانتها الصحيحة باعتبارها أول لغة رسمية في هذا البلد"، وأكدا أن اسم آوتياروا سيوحد البلاد ولن يؤدي إلى تقسيمها.

ويرى الحزب أن السياسة الاستعمارية في نيوزيلندا أدت إلى محو لغة الماوري لصالح اللغة الإنجليزية، ويطالب في هذا الإطار بإعادة الاعتبار إلى اللغة الأصلية بحلول عام 2026، من خلال تغيير أسماء المدن ونشر اللغة عبر وسائل الإعلام والإعلانات والمدارس.

رئيسة وزراء نيوزيلندا: أسمع أكثر فأكثر عن استخدام اسم آوتياروا بالتوازي مع نيوزيلندا، وهو أمر إيجابي (رويترز)

ماذا قالت رئيسة الوزراء؟

وعلّقت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن على القضية في تصريحات نقلتها صحيفة الغارديان البريطانية، قائلة "أسمع أكثر فأكثر عن استخدام اسم آوتياروا بالتوازي مع نيوزيلندا، وهو أمر إيجابي. سواء قمنا بتغيير الاسم رسميا أم لا، فإن ذلك لا يغيّر حقيقة أن النيوزيلنديين يقبلون بشكل متزايد على استعمال كلمة آوتياروا، ويتقبلون مثل هذا التغيير بصدر رحب".