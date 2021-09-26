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منوعات|يابان

الأميرة اليابانية ماكو تتنازل عن الملايين لتتزوج شابا من العامة

يقضي القانون الياباني، الذي يقصر ولاية العرش الإمبراطوري على الذكور، بحرمان إناث العائلة الإمبراطورية من ألقابهن في حالة زواجهن من العامة.

موعد الزفاف الأميرة اليابانية ماكو  قد يُعلن في أكتوبر/تشرين الأول المقبل (الأوروبية)
موعد الزفاف الأميرة اليابانية ماكو  قد يُعلن في أكتوبر/تشرين الأول المقبل (الأوروبية)
26/9/2021

ذكرت وسائل إعلام أمس السبت أن الأميرة اليابانية ماكو ستتنازل عن 150 مليون ين ياباني (1.35 مليون دولار) مخصصة لها نظير فقدان لقبها الملكي عند عقد زواجها المقرر من زميل دراسة، مما يمهد الطريق أمام الزيجة التي تأخرت سنوات بسبب جدل حول خطيب الأميرة.

وأعلنت ماكو البالغة (29 عاما) -حفيدة الإمبراطور أكيهيتو- التخلي عن العرش بسبب خطبتها من كي كومورو عام 2017. لكن الزواج تأجل بعد تقارير عن خلاف مالي بين والدة كومورو وخطيبها السابق.

وسائل إعلام توقعت أن تعتزم ماكو وخطيبها العيش بالولايات المتحدة (رويترز)

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن الحكومة ستوافق على تنازل الأميرة عن المبلغ الذي يصل إلى 150 مليون ين (1.35 مليون دولار) نظير تخلي أفراد عائلة الإمبراطور عن ألقابهم للزواج من العامة، وذلك في ظل انتقادات الرأي العام لخطيبها.

وذكرت أيضا أن موعد الزفاف قد يُعلن في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ولم يصدر تعليق عن مسؤولي وكالة رعاية القصر الإمبراطوري. وكانت إحدى وسائل الإعلام المحلية توقعت أن يكون الزواج وشيكا قائلة إن كومورو ظهر في نيويورك مؤخرا وكان شعره مصففا على شكل ذيل حصان مما أثار غضب بعض مستخدمي تويتر في البلاد.

وقالت وسائل إعلام إن ماكو وخطيبها يعتزمان العيش في الولايات المتحدة، بحسب تقرير بثته رويترز.

ويقضي القانون الياباني -الذي يقصر ولاية العرش الإمبراطوري على الذكور- بحرمان إناث العائلة الإمبراطورية من ألقابهن في حالة زواجهن من العامة.

المصدر : رويترز

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