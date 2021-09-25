لدخول موسوعة غينيس.. طباخ فرنسي يسعى لصنع قطعة بيتزا بـ1000 نوع من الأجبان

يحاول الطاهي الفرنسي جوليان سيري تحطيم الرقم القياسي العالمي لعدد أنواع الجبن على قطعة بيتزا واحدة، بوضع ألف نوع من الأجبان دفعة واحدة. وتقول مجلة "لوبوان" (lepoint.fr) الفرنسية في تقرير لها إن هذا الحدث سيشد أنظار عشاق الطعام في مختلف أنحاء العالم.

وقالت قناة "بي إف إم تي في" (BFMTV) إن سيري سيشترك مع صانع أجبان وصانع محتوى على يوتيوب (يوتيوبر) في محاولة لتحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من أنواع الأجبان الموجودة في بيتزا واحدة اليوم السبت في مدينة ليون الفرنسية.

إلى جانب جوليان سيري سيكون هناك فرانسوا روبن أفضل صانع أجبان في فرنسا عام 2011 (شترستوك)

دمج ألف نوع من الجبن

سيتم صنع البيتزا خلال المعرض الدولي للتموين والفنادق والطعام. وإلى جانب جوليان سيري سيكون هناك فرانسوا روبن، وهو أفضل صانع أجبان في فرنسا عام 2011، ومصور الفيديوهات "مورغان في إس"، وسيحاولون دمج ألف نوع من الجبن في قطعة بيتزا واحدة.

ووفقًا لبيان صحفي نشره المعرض، فإن هذا الحدث -الذي صممه المركز الوطني المهني لاقتصاد الألبان، ومجموعة منتجي الأجبان في أوفرن-رون ألب- يهدف إلى "الترويج لتراث الجبن الفرنسي".

جوليان صنع العام الماضي قطعة بيتزا بـ257 نوعًا مختلفًا من الأجبان (شترستوك)

دخول موسوعة غينيس

وإذا نجح الثلاثي في صنع قطعة البيتزا، سيتم تسجيلها في كتاب غينيس للأرقام القياسية. ويملك جوليان الرقم القياسي السابق، إذ صنع السنة الماضية قطعة بيتزا بـ257 نوعًا مختلفًا من الأجبان، وكانت عبارة عن كيلوغرام واحد من الجبن موزعة على 30 سنتيمترا فقط من العجين.