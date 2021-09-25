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منوعات|عراق

شاهد.. قرية عراقية ترفض سكن أي عائلة لا تربي المواشي

في القرية العديد من الأشخاص الذين يعملون في وظائف حكومية أو مدنية مختلفة إلا أنهم يعملون كذلك في تربية المواشي

صلاح حسن بابان
25/9/2021-|آخر تحديث: 25/9/202102:19 PM (مكة المكرمة)

دهوك- لا تستغرب أبدا إذا سمعت في يوم عن وجود قرية يعمل جميع سكانها في تربية المواشي تمسكا بميراث الآباء والأجداد، ويُمنع السكن فيها لمن يرفض هذه المهنة.

إنها قرية "رأس العين" بقضاء عقرة في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، ويتجاوز عدد منازلها الـ100، وعدد المواشي فيها أكثر من 7 آلاف رأس.

يمتاز أهل القرية بالحفاظ على العادات والتقاليد، ومنها العمل في تربية المواشي والتجارة بها، وهذا ما جعلها قرية مميزة وفريدة مقارنة بالقرى الأخرى.

في القرية العديد من الأشخاص الذين يعملون في وظائف حكومية أو مدنية مختلفة إلا أنهم يعملون كذلك في تربية المواشي.

المصدر : الجزيرة

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