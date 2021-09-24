غسل وكي ملابس نساء القرية 6 أشهر كفالة لإطلاق سراح هندي

رأت نساء القرية أن هذا الحكم له أثر إيجابي؛ إذ فتح النقاش بشأن الجرائم ضد النساء. وقالت أنجوم بيروين "هذه خطوة رائعة ونوع مختلف من العقاب يبعث رسالة إلى المجتمع".

أطلق سراح رجل هندي متهم بمحاولة اغتصاب بكفالة تتضمن أن يغسل ويكوي ملابس جميع النساء في قريته لمدة 6 أشهر.

وسيتعين على لالان كومار (20 عاما) شراء المنظفات والمواد الأخرى اللازمة لتوفير خدمات الغسيل المجانية لمدة 6 أشهر لملابس نحو ألفي امرأة في قرية ماجهور بولاية بيهار، بموجب الحكم الصادر أمس الأول الأربعاء.

وقال ضابط الشرطة في المنطقة سانتوش كومار سينغ لوكالة الصحافة الفرنسية إن كومار -الذي يغسل الثياب لكسب عيشه- كان أوقف في أبريل/نيسان الماضي بتهم تشمل محاولة الاغتصاب.

وقالت رئيسة المجلس القروي نسيمة خاتون إن "جميع نساء القرية سعيدات بقرار المحكمة". وأضافت خاتون -وهي إحدى الشخصيات البارزة في القرية التي ستراقب كومار- "إنه أمر تاريخي وسيعزز ذلك احترام المرأة ويساعد على صون الكرامة".

ورأت نساء في القرية أن هذا الحكم كان له أثر إيجابي؛ إذ فتح النقاش بشأن الجرائم ضد النساء. وقالت أنجوم بيروين "هذه خطوة رائعة ونوع مختلف من العقاب يبعث رسالة إلى المجتمع".

وعُدلت قوانين الاغتصاب في الهند بعد اغتصاب جماعي عام 2012 في نيودلهي، لكن عدد الجرائم لا يزال مرتفعا؛ إذ تم الإبلاغ عن أكثر من 28 ألف حالة اغتصاب عام 2020. وتواجه الشرطة منذ زمن بعيد اتهامات بعدم بذل جهود كافية لمنع جرائم العنف، والفشل في إحالة قضايا الاعتداء الجنسي إلى المحكمة.