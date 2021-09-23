فاجأ الماليزي كيني سيا أفراد الطاقم الطبي في مدينة كوتشينغ بولاية ساراواك، بارتداء زي الديناصور أثناء ذهابه لتلقي جرعته الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
بسبب عدم تلقيه اللقاح.. مطعم أميركي يجبر الرئيس البرازيلي على أكل البيتزا في الشارع
أُجبر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على تناول البيتزا في الشارع، وذلك بسبب إجراءات كورونا في نيويورك، التي تشترط أخذ اللقاح من أجل تناول الطعام داخل صالات المطاعم.
And we’d do it again! pic.twitter.com/qA8500hCtR
— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) September 22, 2021
ونشر وزير السياحة البرازيلي صورة له مع الرئيس وعدد من الوزراء المتواجدين ضمن الوفد المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهم يتناولون شرائح البيتزا والمشروبات الغازية.
.@jairbolsonaro: https://t.co/cNSZQVMkQr https://t.co/BqScckYujZ
— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) September 20, 2021
وعلق عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلازيو في تغريدة له بشكل ساخر، إذ نشر رابطا لإمكانية طلب اللقاح عبر الإنترنت، وأشار خلالها إلى حساب الرئيس البرازيلي عبر تويتر.
Please, keep this shithead away from Brazil as much as you can, Bill.
Most of Brazilians would thank you a lot.
Throwing him at a dump or a trash can would be perfectly suitable, feel free to act accordingly to his manners.
We’re counting on you, Bill.
Have a good one! 👊🏻 https://t.co/FuwezlSAdK
— Lucas Paes 🤟🏻 (@Lucas_M_Paes) September 22, 2021
ولم يتوقف الجدل عند هذا الحد؛ إذ نشر دي بلازيو صورة لخبر إجبار بولسونارو على تناول البيتزا خارج المطعم وعلق عليها "وسنفعل ذلك مرة أخرى!" في إشارة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صارم في أميركا.
This tweet is so funny https://t.co/N1vkXRBCek
— BarackObamaVEVO (@bigpimpobama) September 22, 2021
He is a super spreader……next time, he can stay on his plane. https://t.co/nB2Nx3ygOD
— John McLeod (@JohnMcL57987717) September 22, 2021
وأشاد مغردون بموقف عمدة نيويورك، وأوضح بعضهم أنه رغم خلافهم معه فإن القرار كان صائبا، في حين أكد آخرون أن الموقف بمثابة العار الدولي الذي أصيبت به البرازيل مؤخرا.
Ahaha this is why I love NYC. #modernagang https://t.co/rzg8r3BYnn
— Stefan Etienne (@StefanEtienne) September 22, 2021
Wait, so he had to eat pizza outside? That sounds awesome. Are we upset he had to eat pizza or outside? https://t.co/3xVTP5EUCv
— Juan Melli (@juanmelli) September 22, 2021