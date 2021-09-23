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منوعات|الولايات المتحدة الأميركية

بسبب عدم تلقيه اللقاح.. مطعم أميركي يجبر الرئيس البرازيلي على أكل البيتزا في الشارع

الرئيس البرازيلي (الثالث من اليسار) وعدد من الوزراء المتواجدين ضمن الوفد المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة يتناولون البيتزا في الشارع (مواقع التواصل)
الرئيس البرازيلي (الثالث من اليسار) وعدد من الوزراء المتواجدين ضمن الوفد المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة يتناولون البيتزا في الشارع (مواقع التواصل)
23/9/2021

أُجبر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على تناول البيتزا في الشارع، وذلك بسبب إجراءات كورونا في نيويورك، التي تشترط أخذ اللقاح من أجل تناول الطعام داخل صالات المطاعم.

ونشر وزير السياحة البرازيلي صورة له مع الرئيس وعدد من الوزراء المتواجدين ضمن الوفد المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهم يتناولون شرائح البيتزا والمشروبات الغازية.

وعلق عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلازيو في تغريدة له بشكل ساخر، إذ نشر رابطا لإمكانية طلب اللقاح عبر الإنترنت، وأشار خلالها إلى حساب الرئيس البرازيلي عبر تويتر.

ولم يتوقف الجدل عند هذا الحد؛ إذ نشر دي بلازيو صورة لخبر إجبار بولسونارو على تناول البيتزا خارج المطعم وعلق عليها "وسنفعل ذلك مرة أخرى!" في إشارة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صارم في أميركا.

وأشاد مغردون بموقف عمدة نيويورك، وأوضح بعضهم أنه رغم خلافهم معه فإن القرار كان صائبا، في حين أكد آخرون أن الموقف بمثابة العار الدولي الذي أصيبت به البرازيل مؤخرا.

المصدر : وكالة سند

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