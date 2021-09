بسبب عدم تلقيه اللقاح.. مطعم أميركي يجبر الرئيس البرازيلي على أكل البيتزا في الشارع

أُجبر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على تناول البيتزا في الشارع، وذلك بسبب إجراءات كورونا في نيويورك، التي تشترط أخذ اللقاح من أجل تناول الطعام داخل صالات المطاعم.

ونشر وزير السياحة البرازيلي صورة له مع الرئيس وعدد من الوزراء المتواجدين ضمن الوفد المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهم يتناولون شرائح البيتزا والمشروبات الغازية.

وعلق عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلازيو في تغريدة له بشكل ساخر، إذ نشر رابطا لإمكانية طلب اللقاح عبر الإنترنت، وأشار خلالها إلى حساب الرئيس البرازيلي عبر تويتر.

