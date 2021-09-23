أثناء غنائها بمهرجان جرش في الأردن.. بالفيديو- لحظة فقدان ماجدة الرومي توازنها على المسرح

توقفت فجأة عن الغناء بعد ساعة وربع من انطلاق حفلها، إثر تعرضها لانخفاض مفاجئ في ضغط الدم تسبب بإغماءة بسيطة لها.

تعرّضت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي لإغماء بسيط أثناء غنائها في أولى حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون، في دورته 35 أمس الأربعاء في مدينة جرش شمالي العاصمة الأردنية عمّان.

بعد استراحة دامت 10 دقائق عادت الرومي لحفلها في المهرجان (رويترز)

ووفق وسائل إعلام أردنية، فقد توقفت الرومي فجأة عن الغناء بعد ساعة وربع من انطلاق حفلها، إثر تعرضها لانخفاض مفاجئ في ضغط الدم تسبب بإغماءة بسيطة لها، وساعدها أعضاء الفرقة على تفادي السقوط أرضاً.

وبعد استراحة دامت 10 دقائق عادت الرومي لحفلها.