تقول المحامية والفنانة المقدسية أسيل الأشهب “أنا أتابع كتابات الصهاينة، وأجد في كتاباتهم هلعا وخوفا من القادم وكأن جيوشنا هي التي تقذفهم بالقنابل والرصاص.. وليس العكس…”.
أثناء غنائها بمهرجان جرش في الأردن.. بالفيديو- لحظة فقدان ماجدة الرومي توازنها على المسرح
توقفت فجأة عن الغناء بعد ساعة وربع من انطلاق حفلها، إثر تعرضها لانخفاض مفاجئ في ضغط الدم تسبب بإغماءة بسيطة لها.
تعرّضت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي لإغماء بسيط أثناء غنائها في أولى حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون، في دورته 35 أمس الأربعاء في مدينة جرش شمالي العاصمة الأردنية عمّان.
ووفق وسائل إعلام أردنية، فقد توقفت الرومي فجأة عن الغناء بعد ساعة وربع من انطلاق حفلها، إثر تعرضها لانخفاض مفاجئ في ضغط الدم تسبب بإغماءة بسيطة لها، وساعدها أعضاء الفرقة على تفادي السقوط أرضاً.
وبعد استراحة دامت 10 دقائق عادت الرومي لحفلها.
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#عاجل ماجدة الرومي تفقد توازنها أثناء حفلها في مهرجان جرش وتغادر بإحاطة مرافقيها والعازفين#الوقائع_الاخبارية
#ماجدة_الرومي تفقد توازنها على المسرح وتغادر حفلها في #مهرجان_جرش pic.twitter.com/8RhxiCmpXk
— Amman TV | تلفزيون عمّان (@AmmanTVOfficial) September 22, 2021
فقدان المطربة ماجدة الرومي لتوازنها على المسرح، قبل عودتها للغناء .. مهرجان جرش 35 #صحيفة_الرأي #الأردن #عاجل pic.twitter.com/4jsfUekyWB
— الرأي – أخبار الأردن (@alrai) September 22, 2021