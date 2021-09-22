من المقرر أن يحتل كتاب "جولاتي الأفريقية" مكانة في رفوف المكتبات بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتروي أمينة أردوغان في كتابها تفاصيل زياراتها إلى 23 بلدا أفريقيا

استعرضت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي كتابها "جولاتي الأفريقية" بمراسم أقيمت في "البيت التركي" وسط مدينة نيويورك الأميركية بحضور عقيلات القادة المشاركين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وممثلي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

أمينة أردوغان تتحدث عن كتابها "جولاتي الأفريقية" في "البيت التركي" في نيويورك بحضور ممثلي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني (الأناضول)

وقالت عقيلة الرئيس التركي -في كلمة خلال المراسم- إنها أوردت في كتابها المذكور تفاصيل جولاتها إلى بلدان القارة الأفريقية، لافتة إلى أنها أدرجت في الكتاب أيضا معلومات وقصصا سمعتها من عقيلات زعماء الدول والحكومات في أفريقيا، وسفراء تركيا في تلك البلدان.

الكتاب يوثق لحظات عاشتها أمينة مع أبناء الشعوب الأفريقية الذين أشادت بكرمهم وحفاوة استقبالهم للضيوف (الأناضول)

لحظات مع الشعوب الأفريقية

وأوضحت أن الكتاب يوثق لحظات عاشتها مع أبناء الشعوب الأفريقية الذين أشادت بكرمهم وحفاوة استقبالهم للضيوف.

وأكدت سيدة تركيا الأولى أن بلادها تهرع للاستجابة لكل نداء يصل إليها من أي مكان بالعالم، وترسل المساعدات الإنسانية إلى هناك.

أمينة أردوغان تهدي كتابها "جولاتي الأفريقية" لإحدى الحاضرات (الأناضول)

وأضافت أن "هذا الإرث شكّل بوصلة معنوية لي طوال حياتي".

ومن المقرر أن يحتل كتاب "جولاتي الأفريقية" مكانة في رفوف المكتبات بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتروي أمينة أردوغان في كتابها تفاصيل زياراتها إلى 23 بلدا أفريقيا.

أمينة أردوغان استهلت كتابها بمقولة جلال الدين الرومي "الشمعة لا تفقد شيئا من نورها حين تشعل شمعة أخرى" (الأناضول)

بـ5 لغات

وأهدت أمينة أردوغان كتابها لوالدتها السيدة خيرية، واستهلته بمقولة جلال الدين الرومي "الشمعة لا تفقد شيئا من نورها حين تشعل شمعة أخرى".

ويصدر الكتاب في المرحلة الأولى باللغة التركية، وستتم ترجمته إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية والسواحلية.