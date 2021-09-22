رفضت السلطات السويدية تسمية مولود جديد باسم فلاديمير بوتين، واعتبرت أن استخدام اسم الرئيس الروسي يندرج ضمن فئة الأسماء الأولى "غير الملائمة".

وقالت صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) الفرنسية في تقرير لها إن السلطات في عدة دول ترفض تسمية المواليد الجدد بأسماء "غير مناسبة"، مثلما حدث مع اسم "غريزمان مبابي" في إقليم كوريز الفرنسي، أو "جهاد" في مدينة تولوز، أو "الله" في الولايات المتحدة، أو "كوفيد" في الأرجنتين.

أسماء "غير لائقة"

وقبل أيام، تكرر الأمر ذاته مع زوجين في السويد، حيث رفض السجل المدني السويدي السماح بتسمية مولودهما الجديد باسم "فلاديمير بوتين"، واعتبر أن استخدام اسم الرئيس الروسي يندرج ضمن فئة محظورة من الأسماء الأولى "غير اللائقة".

لوكاس أكثر أسماء الذكور انتشارا في السويد، في حين أن الأكثر شعبية بين الفتيات أليس وأوليفيا وأستريد (شترستوك)

ووفقا للسلطات السويدية "يجب أن يخلو الاسم الأول من أي إساءة، وألا يتسبب في أي إحراج للشخص الذي يحمله"، وأضافت في قرارها الصادر أوائل سبتمبر/أيلول الجاري "أسماء العائلات ليست مناسبة لتكون أسماء أولى، وهذا ينطبق أيضًا على الأسماء التي تشبه الألقاب".

وكان الزوجان -اللذان يعيشان في قرية صغيرة جنوبي السويد- قد اختارا تسمية مولودهما "فلاديمير بوتين" تيمنا بالرئيس الروسي، لكن سلطات السويد أكدت أنه لا يمكن اعتبار "فلاديمير" و"بوتين" اسما أولًا مكونًا من اسمين منفصلين، وبالتالي رفضت الاسم بأكمله.

أسماء مرفوضة

وحسب موقع "ذا لوكل" الإخباري، فقد سبق للسلطات السويدية أن رفضت عددا من الأسماء مثل "فورد" و"مايكل جاكسون" و"كيو". وتشير أرقام معهد الإحصاء الوطني السويدي إلى وجود 1413 شخصا باسم فلاديمير في مختلف أنحاء البلاد.

ووفقًا لصحيفة "ديلي صباح" التركية، فقد تمكن زوجان سويديان من تحدي السلطات في 2017، وحصلا على حكم بتسمية طفلتهما "ميتاليكا" بعد أن رفضت السلطات تسجيلها بهذا الاسم.

وحسب إحصائيات 2019، فإن الاسم الأكثر انتشارا بين الذكور في السويد هو "لوكاس"، في حين أن "أليس" و"أوليفيا" و"أستريد" هي أكثر الخيارات شعبية لأسماء الفتيات.