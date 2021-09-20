تضطلع التغذية بدور في الحفاظ على صحة البحارة ورفع معنوياتهم، وسوء التغذية يمكن أن يتسبب في حدوث حالات عصيان على متن السفينة. وينطبق الأمر على أي شخص محتجز في مكان واحد سواء أكان السجن أم الفضاء.
شاهد- لحظة هبوط كبسولة "دراغون" في المحيط الأطلسي قبالة سواحل فلوريدا الأميركية
تعد هذه الرحلة الأولى من نوعها التي يتكون طاقمها من مدنييّن (رجلين وامرأتين) في رحلة فضائية، من خلال صعودهم للفضاء على متن سفينة "Crew Dradon" الفضائية الأميركية من شركة "سبيس إكس" (SpaceX).
انتشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة هبوط كبسولة "كرو دراغون" (Crew Dragon) في المحيط الأطلسي قبالة سواحل فلوريدا الأميركية، وخروج 4 سياح كانوا على متنها، محققا أكثر من مليوني مشاهدة. الرحلة الأولى من نوعها.. بالفيديو- لحظة هبوط أول كبسولة فضائية جميع روادها سياح
Splashdown! Welcome back to planet Earth, @Inspiration4x! pic.twitter.com/94yLjMBqWt
— SpaceX (@SpaceX) September 18, 2021
ونشرت شركة "سبيس إكس" (Space X) الأميركية الخاصة التي تعمل في مجال تصنيع الطيران والنقل الفضائي، على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أمس الأحد، مقطع فيديو للحظة هبوط الكبسولة التي كانت تقل السياح فقط في بعثة (Inspiration 4) حول كوكب الأرض لعدة أيام.
Crew of @Inspiration4x – first all-civilian human spaceflight to orbit – returns to Earth pic.twitter.com/pnjkDjnkAw
— SpaceX (@SpaceX) September 18, 2021
وتعد هذه الرحلة الأولى من نوعها التي يتكون طاقمها من مدنييّن فقط (رجلين وامرأتين) في رحلة فضائية على متن مركبة "كرو دراغون" الفضائية الأميركية من شركة "سبيس إكس".
وشاركت "سبيس إكس" بمقطع فيديو قصير للسياح من داخل الكبسولة، وهم يوجهون التحية للكاميرا، بعد هبوطهم إلى الأرض بسلام.
Happy. Healthy. Home.
Welcome back to Earth, @ArceneauxHayley, @rookisaacman, @DrSianProctor, and @ChrisSembroski!#Inspiration4’s mission doesn’t end here — help us reach our $200 million fundraising goal for @StJude! https://t.co/NBUL2e3f4x pic.twitter.com/hhNQydWVJJ
— Inspiration4 (@inspiration4x) September 19, 2021