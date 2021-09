انتشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة هبوط كبسولة "كرو دراغون" (Crew Dragon) في المحيط الأطلسي قبالة سواحل فلوريدا الأميركية، وخروج 4 سياح كانوا على متنها، محققا أكثر من مليوني مشاهدة. الرحلة الأولى من نوعها.. بالفيديو- لحظة هبوط أول كبسولة فضائية جميع روادها سياح

ونشرت شركة "سبيس إكس" (Space X) الأميركية الخاصة التي تعمل في مجال تصنيع الطيران والنقل الفضائي، على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أمس الأحد، مقطع فيديو للحظة هبوط الكبسولة التي كانت تقل السياح فقط في بعثة (Inspiration 4) حول كوكب الأرض لعدة أيام.

Crew of @Inspiration4x – first all-civilian human spaceflight to orbit – returns to Earth pic.twitter.com/pnjkDjnkAw

وتعد هذه الرحلة الأولى من نوعها التي يتكون طاقمها من مدنييّن فقط (رجلين وامرأتين) في رحلة فضائية على متن مركبة "كرو دراغون" الفضائية الأميركية من شركة "سبيس إكس".

وشاركت "سبيس إكس" بمقطع فيديو قصير للسياح من داخل الكبسولة، وهم يوجهون التحية للكاميرا، بعد هبوطهم إلى الأرض بسلام.

Happy. Healthy. Home.

Welcome back to Earth, @ArceneauxHayley, @rookisaacman, @DrSianProctor, and @ChrisSembroski!#Inspiration4’s mission doesn’t end here — help us reach our $200 million fundraising goal for @StJude! https://t.co/NBUL2e3f4x pic.twitter.com/hhNQydWVJJ

— Inspiration4 (@inspiration4x) September 19, 2021