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منوعات|الولايات المتحدة الأميركية

شاهد- لحظة هبوط كبسولة "دراغون" في المحيط الأطلسي قبالة سواحل فلوريدا الأميركية

تعد هذه الرحلة الأولى من نوعها التي يتكون طاقمها من مدنييّن (رجلين وامرأتين) في رحلة فضائية، من خلال صعودهم للفضاء على متن سفينة "Crew Dradon" الفضائية الأميركية من شركة "سبيس إكس" (SpaceX).

لحظة هبوط كبسولة "دراغون" بالمحيط الأطلسي قبالة سواحل فلوريدا الأميركية (مواقع التواصل)
لحظة هبوط كبسولة "دراغون" بالمحيط الأطلسي قبالة سواحل فلوريدا الأميركية (مواقع التواصل)
20/9/2021

انتشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة هبوط كبسولة "كرو دراغون" (Crew Dragon) في المحيط الأطلسي قبالة سواحل فلوريدا الأميركية، وخروج 4 سياح كانوا على متنها، محققا أكثر من مليوني مشاهدة. الرحلة الأولى من نوعها.. بالفيديو- لحظة هبوط أول كبسولة فضائية جميع روادها سياح

ونشرت شركة "سبيس إكس" (Space X) الأميركية الخاصة التي تعمل في مجال تصنيع الطيران والنقل الفضائي، على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أمس الأحد، مقطع فيديو للحظة هبوط الكبسولة التي كانت تقل السياح فقط في بعثة (Inspiration 4) حول كوكب الأرض لعدة أيام.

وتعد هذه الرحلة الأولى من نوعها التي يتكون طاقمها من مدنييّن فقط (رجلين وامرأتين) في رحلة فضائية على متن مركبة "كرو دراغون" الفضائية الأميركية من شركة "سبيس إكس".

4 سياح خرجوا من كبسولة دراغون يوجهون التحية للكاميرا، بعد هبوطهم إلى الأرض بسلام. (مواقع التواصل)

وشاركت "سبيس إكس" بمقطع فيديو قصير للسياح من داخل الكبسولة، وهم يوجهون التحية للكاميرا، بعد هبوطهم إلى الأرض بسلام.

المصدر : وكالة سند

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