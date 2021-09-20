تعد هذه الرحلة الأولى من نوعها التي يتكون طاقمها من مدنييّن (رجلين وامرأتين) في رحلة فضائية، من خلال صعودهم للفضاء على متن سفينة "Crew Dradon" الفضائية الأميركية من شركة "سبيس إكس" (SpaceX).

انتشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة هبوط كبسولة "كرو دراغون" (Crew Dragon) في المحيط الأطلسي قبالة سواحل فلوريدا الأميركية، وخروج 4 سياح كانوا على متنها، محققا أكثر من مليوني مشاهدة. الرحلة الأولى من نوعها.. بالفيديو- لحظة هبوط أول كبسولة فضائية جميع روادها سياح

ونشرت شركة "سبيس إكس" (Space X) الأميركية الخاصة التي تعمل في مجال تصنيع الطيران والنقل الفضائي، على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أمس الأحد، مقطع فيديو للحظة هبوط الكبسولة التي كانت تقل السياح فقط في بعثة (Inspiration 4) حول كوكب الأرض لعدة أيام.

Crew of @Inspiration4x – first all-civilian human spaceflight to orbit – returns to Earth pic.twitter.com/pnjkDjnkAw — SpaceX (@SpaceX) September 18, 2021

وتعد هذه الرحلة الأولى من نوعها التي يتكون طاقمها من مدنييّن فقط (رجلين وامرأتين) في رحلة فضائية على متن مركبة "كرو دراغون" الفضائية الأميركية من شركة "سبيس إكس".

4 سياح خرجوا من كبسولة دراغون يوجهون التحية للكاميرا، بعد هبوطهم إلى الأرض بسلام. (مواقع التواصل)

وشاركت "سبيس إكس" بمقطع فيديو قصير للسياح من داخل الكبسولة، وهم يوجهون التحية للكاميرا، بعد هبوطهم إلى الأرض بسلام.