تقع جزر فرسان بالجزء الجنوبي الشرقي من ساحل البحر الأحمر بمنطقة جازان، وهي عبارة عن أرخبيل يضم ما يزيد عن 170 جزيرة تحوي مجموعة فريدة من مقومات أحيائية وثقافية وجمالية تؤهلها لأن تكون من مواقع التراث العالمي.

أفاد الحساب الرسمي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية، بإعلان محمية جزر فرسان كأول محمية في المملكة ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي "إم إيه بي" (MAB) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" (UNESCO).

أول محمية طبيعية سعودية لتنمية الحياة الفطرية والموائل الطبيعية غنية بالتنوع الأحيائي (مواقع التواصل)

جاء تسجيل محمية #جزر_فرسان كأول محمية طبيعية سعودية على برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB) في منظمة اليونسكو، تأكيداً على حرص القيادة الحكيمة واهتمامها بالبيئة والموائل الطبيعية، واعتراف دولي بما تتميز به المملكة من تنوع إحيائي وثراء ثقافي طبيعي. — عبدالرحمن الفضلي (@AlfadleyA) September 15, 2021

وقال المركز في تغريدة على "تويتر" (Twitter) "تم مؤخرا إعلان محمية جزر فرسان التي يشرف عليها المركز كأول محمية سعودية ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع لمنظمة اليونسكو لما تحتويه من أنظمة بيئية برية وبحرية هامة وفريدة يتفاعل معها السكان المحليون".

تم اليوم إعلان محمية #جزر_فرسان التي يشرف عليها #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية كأول محمية سعودية ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع لمنظمة اليونسكو لما تحتويه من أنظمة بيئية برية وبحرية هامة وفريدة يتفاعل معها السكان المحليون.#لنبهر_العالم pic.twitter.com/g69wPQR321 — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) September 15, 2021

وعلّق وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي قائلا "جاء تسجيل محمية جزر فرسان كأول محمية طبيعية سعودية على برنامج الإنسان والمحيط الحيوي في منظمة اليونسكو".

تقع #جزر_فرسان في الجزء الجنوبي الشرقي من ساحل البحر الأحمر في منطقة جازان وهي عبارة عن أرخبيل يضم ما يزيد عن ١٧٠ جزيرة تحوي مجموعة فريدة من مقومات أحيائية وثقافية وجمالية تؤهلها لأن تكون من مواقع التراث العالمي.#برنامج_الإنسان_والمحيط_الحيوي#لنبهر_العالم pic.twitter.com/kC6Cy0GHfL — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) September 15, 2021

وأضاف أن هذا الأمر جاء "تأكيدا على حرص القيادة الحكيمة واهتمامها بالبيئة والموائل الطبيعية، واعترافا دوليا بما تتميز به المملكة من تنوع أحيائي وثراء ثقافي طبيعي".

تمتاز #جزر_فرسان بتنوعها الاحيائي الكبير الذي يميزها عن سائر المحميات القائمة في المملكة كما تحوي موائل ذات أهمية كبيرة كالشعاب المرجانية وغابات الشورى والمستنقعات الملحية، بالإضافة إلى مواقع التعشيش للعديد من الطيور والسلاحف.#لنبهر_العالم#برنامج_الإنسان_والمحيط_الحيوي pic.twitter.com/ZQGUyBVrQx — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) September 16, 2021

وتقع جزر فرسان في الجزء الجنوبي الشرقي من ساحل البحر الأحمر في منطقة جازان، وهي عبارة عن أرخبيل يضم ما يزيد عن 170 جزيرة تحوي مجموعة فريدة من مقومات أحيائية وثقافية وجمالية تؤهلها لأن تكون من مواقع التراث العالمي.