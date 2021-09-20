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منوعات|السعودية

تحتوي على 170 جزيرة صغيرة.. شاهد- تسجيل أول محمية طبيعية سعودية في اليونسكو

تقع جزر فرسان بالجزء الجنوبي الشرقي من ساحل البحر الأحمر بمنطقة جازان، وهي عبارة عن أرخبيل يضم ما يزيد عن 170 جزيرة تحوي مجموعة فريدة من مقومات أحيائية وثقافية وجمالية تؤهلها لأن تكون من مواقع التراث العالمي.

جزر فرسان أول محمية سعودية تسجل في اليونسكو لما تحتويه من أنظمة بيئية برية وبحرية فريدة (مواقع التواصل)
جزر فرسان أول محمية سعودية تسجل في اليونسكو لما تحتويه من أنظمة بيئية برية وبحرية فريدة (مواقع التواصل)
20/9/2021

أفاد الحساب الرسمي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية، بإعلان محمية جزر فرسان كأول محمية في المملكة ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي "إم إيه بي" (MAB) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" (UNESCO).

أول محمية طبيعية سعودية لتنمية الحياة الفطرية والموائل الطبيعية غنية بالتنوع الأحيائي (مواقع التواصل)

 

وقال المركز في تغريدة على "تويتر" (Twitter) "تم مؤخرا إعلان محمية جزر فرسان التي يشرف عليها المركز كأول محمية سعودية ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع لمنظمة اليونسكو لما تحتويه من أنظمة بيئية برية وبحرية هامة وفريدة يتفاعل معها السكان المحليون".

وعلّق وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي قائلا "جاء تسجيل محمية جزر فرسان كأول محمية طبيعية سعودية على برنامج الإنسان والمحيط الحيوي في منظمة اليونسكو".

وأضاف أن هذا الأمر جاء "تأكيدا على حرص القيادة الحكيمة واهتمامها بالبيئة والموائل الطبيعية، واعترافا دوليا بما تتميز به المملكة من تنوع أحيائي وثراء ثقافي طبيعي".

 

وتقع جزر فرسان في الجزء الجنوبي الشرقي من ساحل البحر الأحمر في منطقة جازان، وهي عبارة عن أرخبيل يضم ما يزيد عن 170 جزيرة تحوي مجموعة فريدة من مقومات أحيائية وثقافية وجمالية تؤهلها لأن تكون من مواقع التراث العالمي.

المصدر : وكالة سند

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