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منوعات|فلسطين

بالفيديو- فنانة فلسطينية ترسم بالملعقة لوحة للمسجد الأقصى تضامنا واحتفاء بأسرى نفق الحرية

الفنانة الفلسطينية قالت إن الهدف من الرسمة هو تجسيد انتصار الأسرى الستة عن طريق الأداة التي راجت بأنها ساعدتهم في الهرب (مواقع التواصل)
الفنانة الفلسطينية قالت إن الهدف من الرسمة هو تجسيد انتصار الأسرى الستة عن طريق الأداة التي راجت بأنها ساعدتهم في الهرب (مواقع التواصل)
18/9/2021

جسدت الفنانة الفلسطينية ليان أبو عطية انتصار أسرى نفق الحرية الستة عبر لوحة رسمتها للمسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة وحائط البراق، بواسطة الملعقة التي أصبحت رمزا ووسيلة للحرية.

وتقول ليان، وهي طالبة في كلية الفنون بالجامعة الأردنية، إن "الهدف من الرسمة هو تجسيد انتصار الأسرى الستة الشجعان عن طريق الأداة التي راجت بأنها ساعدتهم في الهرب وهي المعلقة".

 

وتوضح الفنانة لوكالة "سند" أن اللوحة حسب رؤيتها هي "رسمة رمزية ربطت بين المسجد الأقصى وحائط البراق الذي هو أسير لدى الاحتلال ويعتبرونه ملكا لهم، ويمارسون شعائرهم المزيفة وغير الحقيقية عنده، وكما تحرر الأسرى فالعقبى بتحرير المسجد الأقصى الذي سنحرره قريبا".

وتضيف أبو عطية "أحب دائما استثمار موهبتي من خلال ربطها بالأحداث التي تجري في فلسطين، فكانت هذه الرسمة بسبب آخر حدث في فلسطين وهو انتزاع الأسرى حريتهم".

جدير بالذكر أن الكثير من الفنانين سارعوا للتعبير عن احتفائهم بالأسرى وصمودهم وقوتهم بعد نجاح عملية نفق الحرية، وإعادة اعتقال 4 منهم.

المصدر : وكالة سند

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