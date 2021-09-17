مسلة "غوبكلي تبة".. أثر تركي في حديقة الأمم المتحدة

تعد ولاية شانلي أورفا "صندوق مجوهرات الحضارات"، حيث اكتشفت المسلة الأثرية "غوبكلي تبة"، وباتت تجذب أنظار العالم أجمع خلال الفترة الأخيرة بتاريخها العريق وتنوعها السياحي.

ومن المتوقع أن يسهم عرض نسخة مصغرة من مسلة أثرية مكتشفة في معبد "غوبكلي تبة" بولاية شانلي أورفا التركية في حديقة مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك الأميركية في تنشيط السياحة في هذا الموقع الأثري.

عرض نسخة مصغرة من مسلة "غوبكلي تبة" في حديقة مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك (الأناضول)

مراسم وضع المسلة

وأعلن مؤخرا المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي عمر جليك -في مؤتمر صحفي- إهداء الأمم المتحدة نسخة مصغرة من المسلة الأثرية "بي18" (P18) المكتشفة في معبد "غوبكلي تبة" الذي يرجع تاريخه إلى 12 ألف عام، والمدرج على قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي.





وستعرض النسخة المصغرة للمسلة بشكل دائم في حديقة مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأميركية، ومن المقرر أن يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مراسم وضعها ضمن الحديقة.

إهداء الأمم المتحدة نسخة مصغرة من المسلة الأثرية سينشط السياحة بالموقع الأثري (الأناضول)

وصرح رئيس بلدية شانلي أورفا زين العابدين بيازغول لوكالة الأناضول بأن عرض النسخة المصغرة للمسلة بشكل دائم في حديقة مقر الأمم المتحدة أسعد جميع سكان الولاية.

وأضاف أن ولاية شانلي أورفا تعد "صندوق مجوهرات الحضارات"، وباتت تجذب أنظار العالم أجمع في الفترة الأخيرة بتاريخها العريق وتنوعها السياحي.

المسلة الأثرية اكتشفت في معبد "غوبكلي تبة" الذي يرجع تاريخه إلى 12 ألف عام (الأناضول)

وأكد أن "غوبكلي تبة" لها أهمية كبيرة من ناحية تاريخ العالم، وإدراجها على قائمة اليونسكو للتراث العالمي جعلها أحد أشهر الأماكن عالميا.

وأشار إلى أن إهداء نسخة من المسلة إلى الأمم المتحدة يعد تطورا مفرحا للغاية، معربًا عن أمله في إسهام التعريف بشانلي أورفا من خلال ذلك في تحقيق المنطقة رقما قياسيا تاريخيا في عدد الزوار قريبا.

أنظار العالم صوب الأمم المتحدة

وقال رئيس غرفة المرشدين السياحيين بالولاية مسلم تشوبان إن عرض نسخة طبق الأصل من المسلة في حديقة الأمم المتحدة تطور مهم جدا للسياحة التركية ولمدينة شانلي أورفا خاصة.

وأضاف أن أنظار العالم ستتجه دائما إلى الأمم المتحدة، وأن كل الوفود المشاركة في الاجتماعات ستشاهد نسخة المسلة، وسيسهم ذلك في زيادة الاهتمام بالمكان الأثري في "غوبكلي تبة"، وبالتالي الإسهام في دعم السياحة في شانلي أورفا وعموم تركيا.

نسخة مصغرة من مسلة أثرية مكتشفة في معبد "غوبكلي تبة" بولاية شانلي أورفا التركية (الأناضول)

الزوار فخورون

أما دينتشر دالار، القادم من ولاية تشوروم (وسط) لزيارة غوبكلي تبة، فقال إن عرض أثر لتركيا في حديقة الأمم المتحدة أمر مهم للغاية. وأعرب عن فخره وسعادته لأن أثرا تاريخيا من الأراضي التركية سيعرض أمام جميع الأمم، مشيرا إلى أن ذلك يعد تعريفا جيدا بالسياحة، وسيسهم في جذب عدد أكبر من الزوار.

أما السائح يحيي يازيجي، فقال إن غوبكلي تبة تجذب الانتباه عالميا، ومع عرض نسخة المسلة سيزداد الاهتمام بالمنطقة أكثر، مضيفا أن ذلك سيكون ترويجا جيدا لتركيا وللسياحة.

عام 2018 أدرجت منظمة اليونسكو "غوبكلي تبة" على قائمة التراث العالمي (الأناضول)

آثار من العصر الحجري

وفي عام 2018، أدرجت منظمة اليونسكو "غوبكلي تبة" بولاية شانلي أورفا (جنوبي تركيا) على قائمة التراث العالمي.

ويضم الموقع أقدم مجموعة من المباني الصخرية في شمال منطقة بلاد الرافدين، ويمتد تاريخها إلى ما قبل 12 ألف عام.

واكتشفت منطقة "غوبكلي تبة" عام 1963 على يد باحثين من جامعتي إسطنبول وشيكاغو الأميركية، واستمرت أعمال الحفر والبحث بها نحو 54 عاما.

وفي 1995، اكتشفت آثار عدة، بينها رسوم وأشكال حيوانية تعود للعصر الحجري الحديث، وأطلال معبد غوبكلي تبة الذي يعد من أقدم دور العبادة في العالم.