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منوعات|هند

فيديو طريف.. دُبّان بريان يستمتعان بلعب كرة القدم في إحدى غابات الهند

مع ارتفاع أصوات السكان في الغابة، والذين بدؤوا في تشجيع الدبين، بدا الدب الحاصل على الكرة سعيدا حيث ظل يداعبها بالفم والقدم، تحت أنظار زميله والمشجعين.

دبان بريان يستمتعان باللعب في إحدى الغابات بالهند في قرية سوكيغاون التابعة لمنطقة نابارانجبور (مواقع التواصل)
دبان بريان يستمتعان باللعب في إحدى الغابات بالهند في قرية سوكيغاون التابعة لمنطقة نابارانجبور (مواقع التواصل)
17/9/2021

استغل دُبّان بريان وجود كرة قدم بجوارهما في إحدى الغابات بولاية أوديشا الهندية، ليبدآ فاصلا مهاريا طريفا.

وأظهر مقطع فيديو متداول واحدا من الدبين وهو يخدش الكرة بفمه مرارا وتكرارا، ويرفعها إلى أعلى بعد نجاحه في التقاطها بشكل أسرع من رفيقه، حيث ظهرا وكأنهما في تنافس داخل الملعب.

ومع ارتفاع أصوات السكان في الغابة، والذين بدؤوا في تشجيع الدبين، بدا الدب الحاصل على الكرة سعيدا حيث ظل يداعبها بالفم والقدم، تحت أنظار زميله والمشجعين.

وانتهى الفاصل المهاري بالتقاط الكرة من قبل الدب، الذي هرع مسرعا رفقة رفيقه بعيدا عن مرمى بصر السكان الذين وثقوا المقطع في قرية سوكيغاون التابعة لمنطقة نابارانجبور.

المصدر : وكالة سند

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