استغل دُبّان بريان وجود كرة قدم بجوارهما في إحدى الغابات بولاية أوديشا الهندية، ليبدآ فاصلا مهاريا طريفا.

وأظهر مقطع فيديو متداول واحدا من الدبين وهو يخدش الكرة بفمه مرارا وتكرارا، ويرفعها إلى أعلى بعد نجاحه في التقاطها بشكل أسرع من رفيقه، حيث ظهرا وكأنهما في تنافس داخل الملعب.

#WATCH | Two wild bears were seen playing football at Sukigaon in Umarkot area of Nabarangpur district, Odisha

"It is an animal instinct. They examine & try to find out the nature of any object that they find for the first time," the DFO said on Monday.

(Video: Forest Dept) pic.twitter.com/c2YnVZqg7j

