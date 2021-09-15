تكفل قرية الشيخة عائشة بنت حمد العطية بالسودان أكثر من 1100 يتيم دون سن الثامنة عشرة، وتوفر لهم ولأسرهم التعليم والرعاية الصحية ودعم المشاريع المدرة للدخل.
حظي بتقدير واسع في السودان.. رجل يعفو عن قاتل ابنه ويقتسم معه الطعام في محبسه
احتفى رواد منصات التواصل الاجتماعي في السودان بموقف لزعيم قبلي، عفا عن قاتل ابنه وتناول معه الطعام في مكان محبسه.
فقد فاجأ الزعيم القبلي عبد الله البلال الموجودين في مركز للشرطة بالعاصمة الخرطوم عند زيارته للمركز محملا عربته بالطعام لتقديمه للمساجين وإدارة السجن، معلنا عن عفوه عن قاتل ابنه وداعيا إياه لتقاسم الطعام معه.
إذا كانت النفوس كبارا
تعبت في مرادها الأجسام. https://t.co/00NwSyX0LE
— محمد آدم🇸🇩 (@1MohammedAdam1) September 13, 2021
ووجد فعل عبد الله البلال تفاعلا واسعا على منصات التواصل، ووصف ناشطون وسودانيون الأب بأنه مثال للجود والكرم والأخلاق الحميدة، كما كتب بعض الشعراء المحليين قصائد تمدح صنيع الأب وتصف الحادثة بأنها تمثل فراسة وشجاعة قل ما يوجد مثلها في هذا الزمان.
وبحسب ما ذكرت صحف محلية، فإن نقاشا حادا بين صاحب كشك وعثمان عبد الله البلال -نجل الزعيم القبلي- أدى إلى مقتل عثمان، لتوقف السلطات القاتل وتقيد بلاغا ضده تحت مادة القتل العمد، بعد اعترافه بارتكابه للجريمة.
ربنا يرحمو ويغفر ليهو لكن دي حاجة صعبة عديل https://t.co/BtP4ORZkLo
— ⳝⲁⲙⲁⲗ (@JamalHydar) September 13, 2021
المجتمع السوداني والإسلامي بشكل عام بحاجة لحاجات زي دي تذكرهم بين كل فترة وفترة إنه بإمكانك تعفي برضو https://t.co/BieV6IwwOE
— 𝘽𝘼𝙎𝙃𝘼𝙍 ✿ (@bashar2023) September 14, 2021