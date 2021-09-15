انتقل الى المحتوى
البث الحي
منوعات|يابان

اليابان تسجل رقما قياسيا جديدا بأكثر من 86 ألف مُعمر

النساء يمثلن نسبة 88.4% من إجمالي المعمرين أي 76 ألفا و450 امرأة، بزيادة قدرها 5475 عن العام السابق

اليابان تسجل ارتفاع معدل العمر إلى مستويات قياسية لكلا الجنسين عام 2020 ليبلغ 87.74 عاما للنساء و81.64 عاما للرجال (غيتي)
اليابان تسجل ارتفاع معدل العمر إلى مستويات قياسية لكلا الجنسين عام 2020 ليبلغ 87.74 عاما للنساء و81.64 عاما للرجال (غيتي)
15/9/2021

سجلت اليابان رقمًا قياسيا جديدًا في أعداد المعمرين الذين تبلغ أعمارهم مئة عام أو أكثر، وقدرت وزارة الصحة عددهم بنحو 86 ألفا و510 أشخاص.

وقالت وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية أمس الثلاثاء إن عدد المعمرين المسجل حتى 15 سبتمبر/أيلول الجاري يمثل زيادة قدرها 6060 شخصا عن العام السابق، ليواصل ارتفاعه للعام الـ51 على التوالي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" (Kyodo) اليابانية.

وأظهرت البيانات التي نشرتها الوزارة قبيل عيد احترام المسنين، الذي تحتفل به البلاد الاثنين المقبل، أن النساء يمثلن نسبة 88.4% من إجمالي المعمرين أي 76 ألفًا و450 امرأة، بزيادة قدرها 5475 عن العام السابق، في حين بلغ عدد المعمرين الرجال 10 آلاف و60 بزيادة قدرها 585.

ارتفاع معدل العمر لدى اليابانيين يرجع بشكل أساسي إلى تقدم التكنولوجيا الطبية (غيتي)

وأشارت إلى أنه مع بداية المسح عام 1963 بلغ عدد المعمرين في البلاد 153 شخصًا، لكنه تجاوز الألف عام 1981، و10 آلاف عام 1998، وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى تقدم التكنولوجيا الطبية.

وكانت وزارة الصحة قالت في يوليو/تموز الماضي إن متوسط ​​العمر المتوقع في اليابان، وهي إحدى الدول ذات معدلات الشيخوخة الأسرع في العالم، ارتفع إلى مستويات قياسية لكلا الجنسين عام 2020 ليبلغ 87.74 عاما للنساء و81.64 سنة للرجال.

مع بداية المسح عام 1963، بلغ عدد المعمرين في البلاد 153 شخصًا، لكنه تجاوز الألف عام 1981 و10 آلاف عام 1998 (الجزيرة)

وتعد كاني تاناكا، أكبر معمرة في اليابان وتبلغ من العمر 118 عاما، ودخلت موسوعة "غينيس" (Guinness) للأرقام القياسية كأقدم شخص على قيد الحياة في العالم.

وولدت تاناكا عام 1903، وهو العام الذي حلق فيه الأخوان رايت بأول طائرة تعمل بالطاقة في العالم. في حين أن ميكيزو أويدا، البالغ من العمر 111 عامًا، يعد أكبر الرجال سنا في اليابان.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

ليس من بينها التمارين الرياضية الشاقة.. 5 حيل يتبعها اليابانيون لخسارة الوزن

لا تتشابه الثقافة اليابانية مع العادات الأميركية، التي تم تصديرها لشعوب العالم بالعقود الأخيرة، فالهوس بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ومشروبات البروتين وألواح الغرانولا أمور لا تشغل بال اليابانيين.

5/6/2021

شاهد- قصة فصل الربيع في كوريا الجنوبية.. لماذا نزع المواطنون أشجار الكرز اليابانية؟

يحتل فصل الربيع مكانة جوهرية بوجدان الشعب الكوري، فتقام عند حلوله المهرجانات، كما تخص كل زهرة من زهوره بمهرجان، فهناك مهرجان الكرز، البرقوق، وكذا الورد والأقحوان والسلجم (الكانولا) وغيرها.

30/6/2021
المزيد من منوعات

شاهد- الضباب يرسم لوحات ساحرة في أردهان التركية

“ملعقة الحرية”.. بالفيديو- كويتي يكشف عن منحوتة فنية تقديرا للأسرى الفلسطينيين

منحوتة الفنان الكويتي ميثم يوسف عبدال &#34;ملعقة الحرية&#34; تقديرا للفلسطينيين أبطال نفق الحرية (مواقع التواصل)

بركة مياه في البحر الميت تتحول إلى اللون الوردي

الأكاديمي أحمد الملاعبة أرجع ظهور اللون الوردي إلى إفرازات ملونة من البكتيريا والطحالب (مواقع التواصل)

هذا الببغاء اخترع أداة ليستعين بها بدلا من منقاره المكسور

بروس أكثر ذكاء من الطيور الأخرى (نيويورك تايمز)
الأكثر قراءة

أنا الذي حفرت النفق.. محمود العارضة يروي قصة الأسرى الستة

العارضة بدأ حفر النفق قبل 10 شهور ويرفض التجاوب مع المحققين الإسرائيليين (مواصع التواصل)

تصريحات روسية وإشادة فرنسية بقطر.. وزير خارجية طالبان يتحدث ومشاورات لتشكيل جيش قوي وأميركا تجمد الأموال

الدبلوماسية الأفغانية الجديدة تريد علاقات جيدة مع العالم وعدم التدخل بالشؤون الداخلية &#34;فسياسة الضغط لم تنفع طيلة 20 سنة ولن تجدي بعد ذلك (الجزيرة)

رئيس الوزراء الإسرائيلي: لا لدولة فلسطينية ولا للقاء عباس ونعم لتبادل أسرى بشروط

بينيت مستعد لإبرام صفقة تبادل أسرى في ظل ظروف معينة (رويترز)

كيف نحافظ على لياقة الدماغ؟ إليك 4 نصائح طبية